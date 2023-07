Kalorienbomben im Glas: Auf diese Drinks sollten Sie besser verzichten, wenn Sie abnehmen wollen

Von: Stella Henrich

Teilen

Alkoholische Getränke sind meist wahre Kalorienbomben. Bei regelmäßigem Konsum sind sie nicht nur ungesund, sondern sorgen gleichzeitig auch für einen Bierbauch.

München ‒ Ein Gläschen in Ehren, kann niemand verwehren - lautet die Redewendung im deutschen Volksmund. Doch seien wir ehrlich, meist werden aus einem Gläschen Prosecco oder Bier in geselliger Runde zwei bis drei Gläser. Und an heißen Tagen schmecken ein gut gekühlter Weißwein, eine Flasche Hopfen und ein erfrischender Cocktail irgendwie noch besser als zur kalten Jahreszeit. Wer möchte da schon „nein“-sagen und sich in Verzicht üben. Nur ein nüchterner Blick in den Spiegel könnte Genießer möglicherweise davon abhalten. Denn Alkohol macht dick. Er erschwert die Fettverbrennung. Manche Drinks sind sogar echte Kalorienbomben. Wer also glaubt, während einer Diät, besser auf feste Nahrung zu verzichten und dafür lieber zur Flasche zu greifen, dürfte mit diesem Rezept wenig Erfolg haben. Einfacher geht es dann wohl eher mit der Anleitung „Schlank im Schlaf“ oder mit dem Zeitmodell des Intervallfastens.

Kalorienbomben aus dem Glas: Die flüssigen Dickmacher

Ein Gramm Alkohol enthält laut oe24.at circa sieben Kilokalorien (kcal). Im Vergleich dazu enthält ein Gramm Fett etwa neun Kalorien, Kohlenhydrate und Eiweiß kommen auf vier kcal pro Gramm. Die Werte sprechen also eindeutig für Essen und den Verzicht auf Fettiges. Beim Blick auf die Werte von alkoholischen Getränken sieht es erst recht nicht besser aus. Ein Glas Sekt enthält dem Bericht zufolge bereits circa 80 Kalorien.



Alkoholische Getränke im Kalorien-Check:

Kalorienbomben aus dem Glas: Sieht lecker aus diese Sangria. Doch 100 ml haben bereits rund 100 kcal in sich. (Symbolbild) © IMAGO

Getränk (100 ml) Kalorien Sangria 96 Sekt 76 Champagner 72 Rosewein 71 Weißwein 69 Rotwein 65 Bier 42

Quelle: oe24.at

Wer zu Hochprozentigem aus der Flasche wie Wodka, Rum, Whiskey oder Gin greift, für den wird es während einer Diät sicher noch beschwerlicher, Pfunde zu verlieren. Wodka etwa schlägt mit 234 kcal pro 100 ml zu, Gin sogar mit 262 kcal. Rum kommt auf 246 kcal und Whiskey mit 246 kcal.

Kalorienbomben aus dem Glas: Diese Longsrinks machen dick

Noch schlimmer sehen die Werte bei Mixgetränken und Cocktails aus, die meist mit pappsüßen Likören, zuckerhaltigen Sirups oder kalorienreichen Säfte angerührt werden. Bei einer 300 ml Caipirinha sind Genießer mit 323 kcal dabei, eine Pina Colada (400 ml) schlägt mit 367 kcal zu, ein Cocktailglas mit einem Tequila Sunrise - eines der Trendgetränke im vergangenem Jahr - enthält 360 kcal, ein Daiquiri 121 kcal und ein Glas Mai Tai rund 290 kcal. Der beliebte Mojito mit gestoßenem Eis kommt auf 152 kcal und ein Cuba Libre auf 160 kcal. Ein Campari-Orange fällt an heißen Sommertagen mit 170 kcal sage und schreibe ins Gewicht. Da ist ein gut gemixter Gin Tonic mit 110 kcal ja beinahe ein empfehlenswerter Diät-Softdrink für den „angetrunkenen“ Bauchspeck. Doch Vorsicht: Nicht selten bleibt es bei einem Glas. Wer gleich zwei bis drei dieser Cocktails trinkt, hat ruckzuck seinen ganzen Tagesbedarf an Kalorien zu sich genommen.

So wirkt Alkohol auf den menschlichen Körper Alkohol beeinflusst den Stoffwechsel und kann das Abnehmen erschweren. Denn der menschliche Körper baut Alkohol zuerst ab, anstelle Fett zu verbrennen. Hinzu kommt, „dass Alkohol den Appetit anregt und dazu führt, dass man mehr isst als gewöhnlich“, erklären die Ernährungsberater von oviva.com. Wer abnehmen will, bräuchte zwar nicht zwangsläufig auf Alkohol verzichten. Doch es komme darauf an, wie viel Alkohol und wie oft Alkohol getrunken werde. Es ist daher bei einer Diät am besten, Alkohol in Maßen zu trinken. Ein Glas Wein oder Bier müssen laut dem Bericht das Abspecken nicht beinträchtigen.

Wer dennoch während einer Diät nicht auf ein Gläschen verzichten möchte, dem empfehlen Ernährungsberater auf die Alkoholsorte zu achten. „Versuchen Sie, den Konsum von Bier und süßen, zuckerhaltigen Cocktails zu reduzieren, da sie oft hohe Kalorienmengen enthalten“, lautet ein Experten-Tipp. Das sind übrigens die beliebtesten Bier-Sorten der Deutschen. Auch das Trinken von Wasser zwischen alkoholischen Getränken könne dazu beitragen, den Alkoholkonsum zu reduzieren. So fühle man sich schneller satt. Aber es gibt auch jede Menge gute Cocktails ohne Alkohol.

Kalorienfallen in Flüssigform: Zehn Getränke, die Übergewicht fördern Fotostrecke ansehen

Nicht zu guter Letzt gibt es natürlich auch gute Alternativen ohne Alkohol. Etwa Wasser mit Zitronen- oder Gurkenscheiben, Smoothies oder Kräutertees.

(sthe)