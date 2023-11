Kassenzettel-Änderung bei Hofer und Spar in Österreich: Supermärkte ergänzen wichtige Info für Frauen

Von: Christoph Gschoßmann

In Discountern in Österreich wird in den kommenden Tagen eine wichtige Änderung auf den Kassenzetteln zu lesen sein: Ein Hinweis für Betroffene von Gewalt gegen Frauen.

München - Supermarktkunden in Österreich finden ab Samstag (25. November 2023) eine ungewohnte Änderung auf ihrem Einkaufszettel, wenn sie gerade bei Hofer oder Spar eingekauft haben. 16 Tage lang wird dort ein Hinweis zu Hilfsangeboten für Betroffene von Gewalt zu lesen sein.

Die Aktion ist eine Antwort auf die alarmierend hohe Zahl an Femiziden und schweren Gewaltausübungen an Frauen im laufenden Jahr. Das Frauenministerium, das Bundesministerium für Inneres/Kriminalamt in Österreich sowie der Handelsverband arbeiteten für die Aktion zusammen.

Notrufnummern für Frauen auf Kassenbons bei Hofer und Spar in Österreich

Startpunkt ist der internationale Gedenktag für alle Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Dann läuft die Aktion bis zum internationalen Tag der Menschenrechte am 10. September. Auf den Bons werden Notrufnummern abgedruckt, wie etwa der Polizeinotruf Österreichs (113), die Frauen-Helpline (0800 222 555), der Opfer-Notruf der österreichschen Justiz (0800 112 112) oder des Gewaltschutzzentrums (0800 700 217).

Das österreichische Aldi-Äquivalent Hofer erklärte, dass „jedes Opfer von Gewalt eines zu viel“ sei und es wichtig sei, „Opfer über die richtigen Anlaufstellen zu informieren“. Die Aktion wird in 530 Hofer-Filialen umgesetzt und gibt den Betroffenen niederschwellig direkten Zugang zu Schutzeinrichtungen.

Schnelle Hilfe für Frauen per Telefon: In Deutschland die 116 016 wählen

Hofer-Konkurrent Spar druckt die Hinweise nicht nur auf Kassenzettel, sondern diese auch in seine App. Hans K. Reisch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Spar, erklärte: „Wertschätzung und Respekt sind wichtige Werte in unserer Unternehmenskultur. Bei Spar hat daher jegliche Form von Gewalt keinen Platz. Es ist bedauerlich, dass Gewalt noch in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so vorherrschend ist.“ Spar kooperiert hierbei bereits seit 2019 mit dem Verein Autonome Frauenhäuser Österreichs.

In Deutschland ist das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben unter der Nummer 116 016 erreichbar. Außerdem sollten Betroffene die 110 für die Polizei, die 112 für Feuerwehr und Rettungsdienste, die 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst kennen. Zudem gibt es regionale Vereine und Anlaufstellen für Betroffene, wie „Frauen helfen Frauen Starnberg e.V.“ (cgsc)