Erst Schnee-Chaos, dann Bahn-Streik – GDL erntet Kritik von allen Seiten

Von: Sandra Sporer

Direkt nach dem Schnee-Chaos des ersten Adventswochenendes streikte die GDL erneut. Der gewählte Zeitpunkt brachte der Gewerkschaft viel Kritik ein.

München – Am Donnerstag (7. Dezember) und dem heutigen Freitag (8. Dezember) müssen viele Bahnreisende erneut ihre Reisepläne ändern und kommen in einigen Fällen gleich gar nicht an ihr Ziel. Denn: Die GDL streikt schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit. Besonders ärgerlich ist das, weil in Teilen Deutschlands der Schienenverkehr auch davor nicht wie gewohnt stattfand. Immer noch kam es etwa in München zu Einschränkungen durch die Schneemassen, die es am ersten Adventswochenende gab. Der Streik sorgte deshalb für besonders viel Unmut, was auch an den Reaktionen online deutlich abzulesen war.

Bahn-Reisende machen keinen Hehl aus ihrem Ärger über den GDL-Streik direkt nach dem Schnee-Chaos

Ein Nutzer schrieb beispielsweise: „Es kann doch nicht sein, dass ständig die Durchsage kommt, dass nur verkehrende Züge angezeigt werden und dann trotzdem keine Bahn kommt!“. Ein anderer empörte sich: „Notfallplan! Dass ich nicht lache“.

Eine Nutzerin prophezeite den Lokführern aufgrund des Streiks eine düstere Zukunft: „Die permanenten Bahnstreiks bei gleichzeitigem Personalmangel werden die führerlosen und ferngesteuerten Bahnwaggons, S-Bahnen etc. promoten und man wird in Kürze dem Vorbild Frankreichs folgen!“.

Viele Reisende blieben wegen des Bahnstreiks auf der Strecke. Der Zeitpunkt des Streiks – kurz nach dem Schnee-Chaos – wird von vielen kritisiert. © Matthias Balk/dpa

Im Internet gab es jedoch auch einige, die sich mit den Streikenden solidarisierten. Andere nahmen die Situation mit Humor. Ein Tweet lautete: „Bahnstreik in Deutschland. Positiv sehen! Es gibt keine defekte Heizung, Bord-Restaurant oder Weichenstörung über die man sich aufregen kann.“.

PRO BAHN und Meteorologe Dominik Jung üben Kritik am Zeitpunkt des GDL-Streiks

Sogar der Meteorologe Dominik Jung äußerte sich kritisch zum Streik der GDL. Er appellierte mit Nachdruck an die Lokführer, den Streik aufgrund der Wetterprognosen zu verschieben. „Der Bahnstreik gehört am morgigen Freitag dringend abgesagt. Er gefährdet aufgrund der hohen Unfallgefahr auf den Straßen sogar Menschenleben“, sagte Jung. Denn laut Wetterbericht sind Eisregen und damit glatte Straßen angesagt.

Auch der Fahrgastverband PRO BAHN e.V. kritisierte den Zeitpunkt des GDL-Streiks. Der Bundesvorsitzende von PRO BAHN, Detlef Neuß, äußerte sich auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA: „Die Verärgerung der Fahrgäste ist für uns nachvollziehbar. (...) Manche Strecken in Bayern sind immer noch gesperrt. Jetzt wird ein ansatzweiser Normalbetrieb auch noch ausgerechnet zum Wochenende durch einen Streik verhindert. Für den Streik wäre ein anderer Termin sicher besser gewesen.“

Neuß betonte, dass der Fahrgastverband seit Jahren einen vertraglich geregelten Streikfahrplan fordert, der zumindest einen Teil der Verbindungen zuverlässig aufrechterhält. Die Deutsche Bahn hat einen solchen Notfahrplan erstellt, dennoch blieben viele Reisende auf der Strecke.

Im Vergleich zum Meteorologen Jung hielt Neuß seine Kritik jedoch zurück und betonte: „Grundsätzlich stellt unser Verband das Streikrecht als Grundrecht nicht in Frage.“. Er fügte hinzu: „Positiv zu bewerten ist, dass die GDL angekündigt hat, dass es sich um den letzten Streik in diesem Jahr handeln wird und der nächste nicht vor dem 07.01.2024 beginnen wird.“ (sp)

