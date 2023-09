Post-Änderung: Auf diesen langjährigen Service müssen Kunden verzichten

Von: Emanuel Zylla

Die DHL Group möchte ihren praktischen Schlüsseldienst beenden. Nun müssen sich Kunden und Dienstleister nach Alternativen umsehen.

Bonn – Da muss man schon etwas genauer hinsehen, um von den Plänen der DHL Group (ehemals Deutsche Post AG) zu erfahren, ihren Schlüsselfund-Service einzustampfen. In ihrer Preisliste vom 1. Juli 2023 findet sich nur eine Fußnote dazu. Dort heißt es: „Das Produkt UNVERPACKT EINGELIEFERTE SCHLÜSSEL wird zum 31.12.2024 eingestellt.“ Aber was bedeutet das eigentlich für Kunden?

Ab 2025 ist das Ende des DHL-Service besonders bitter für Dienstleister von sogenannten Schlüsselfundmarken, die an einem Schlüsselbund angebracht werden können. Diese Anbieter können den Besitzer eines Schlüsselbundes anhand eines Codes an der Anhängermarke identifizieren. Das könnte vor allem dann praktisch sein, wenn so ein Schlüsselbund mal verloren geht.

Ab 2025 können wohl keine Fundschlüssel mehr in den Briefkästen der DHL Group abgegeben werden? Serviceanbieter, die mit gefundenen Schlüsseln und den Briefkästen Geld verdienen, müssten sich dann Alternativen anbieten. © Michael Gstettenbauer/Imago

Eine praktische Kombination für verlorene Schlüssel: Briefkästen der DHL Group und Fundmarken

Das funktioniert so: Wird ein verlorener Schlüssel von einem hilfsbereiten Menschen gefunden, wird der Finder durch einen Hinweis auf der Marke darauf hingewiesen. Der kann den Schlüsselbund dann unverpackt und damit unkompliziert in Briefkästen der DHL Group einwerfen. Dienstleister wie Keymail oder Payback erhalten dann das Fundstück per Post und kontaktieren den Besitzer.

Neben den Kosten für den Service – bei einem Anbieter werden bei einer Laufzeit von fünf Jahren knapp 20 Euro pro Fundmarke fällig – gehen auch noch 8,50 Euro pro Zustellung an die DHL-Group. Trotzdem ist das natürlich alles günstiger, als einen neuen Schlüssel anfertigen oder ein Schloss austauschen zu lassen – auch ein Schlüsseldienst kann bekanntlich teuer werden.

Gegenstand in DHL-Briefkasten gefallen? So bekommen Sie verlorenen Schätze wieder Schlüssel gehören zu den Gegenständen, die am meisten in DHL-Briefkästen landen: „Wir bekommen täglich Schlüssel, Geldbeutel, Scheckkarten, Reisepässe, Datensticks und weiteres“, erzählt Thomas Harrer, Sachbearbeiter bei der DHL Group, auf der Webseite des Konzerns. Doch der Einwurf der Gegenstände in die Briefkästen passiere vor allem unbeabsichtigt, weil diese Sachen häufig beim Posteinwurf mit in den Briefkasten wandern. Kunden können in solchen Fällen bei der DHL Group eine Untersuchung in Auftrag geben. Mit etwas Glück können Mitarbeiter wie Thomas Harrer dann den vermissten Gegenstand identifizieren, seinem Besitzer zuordnen und zurückgeben.

Ende des Schlüsselfundservice der DHL Group: Dienstleister und ihre Alternativen

Die Schlüsselfunddienste nutzen zum Teil auch das auslaufende Angebot der DHL Group. Ihr Serviceangebot wird durch die DHL-Änderung beeinflusst. Das Verbraucher-Portal „Paketda“ informiert, dass Keymail (rund 750.000 Kunden in Deutschland) bereits versuche, an einer Lösung zusammen mit der DHL Group zu arbeiten. Das Unternehmen möchte auch noch nach 2024 die DHL-Briefkästen als unkomplizierten Abgabeort von Fundschlüsseln nutzen. Eine Alternative bietet Keymail schon an: Ihre Schlüsselanhänger lassen sich auch per SMS als gefunden melden.

Andere Anbieter, wie etwa KeyRefinder, seien laut Paketda schon weiter und für das Ende des DHL-Schlüsseldienstes gewappnet. Seit circa fünf Jahren setze das Unternehmen nur noch auf eine Online-Fundmeldung – unabhängig von DHL-Briefkästen. Eine gute Entscheidung, wie sich nun herausstellt.

Doch nicht nur Kunden der DHL Group müssen mit dem Service-Wegfall eine Enttäuschung einstecken. Auch die DHL Group musste jüngst hinnehmen, dass sie ihr Briefporto ab 2024 nicht erhöhen darf. (zy)