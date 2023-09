Große Klage gegen Aldi, Lidl und Co. – weil sie die Rücknahme von Elektroschrott verweigern

Von: Kilian Bäuml

Die deutsche Umwelthilfe klagt gegen Aldi, Lidl und Co., denn laut ihr werden nicht einmal die Hälfte des Elektroschrotts zurückgenommen – weniger als Vorgabe.

Kassel – Millionen Deutsche gehen gerne bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. einkaufen. In den meisten Fällen reicht ein Besuch aus, um den ganzen Wocheneinkauf an Lebensmitteln zu erledigen. Doch das Sortiment reicht oft weit darüber hinaus. Vor allem mit besonderen Aktionen locken die Discounter immer wieder Kunden an, dazu gehören auch Elektro-Artikel. Bei der Rücknahme gab es jedoch offenbar des Öfteren Probleme, sodass sich jetzt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) einschaltet und gegen mehrere Anbieter Klagt. Von der Klage betroffen sind folgende Märkte:

Aldi Nord und Süd

Lidl

Netto

Rossmann

Einige Franchisenehmer von Edeka und Rewe

Problem bei der Rücknahme von Elektroschrott: Deutsche Umwelthilfe klagt gegen mehrere Supermärkte

Das Problem der Supermärkte beim Verkauf von Elekrowaren ist folgendes: Wer Elektrogeräte verkauft, ist zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft mehreren Lebensmittelhändlern vor, dieser Pflicht nicht nachzukommen. Die Organisation reichte nach eigenen Angaben vom Freitag Klage gegen Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto, die Drogeriekette Rossmann sowie einigen Franchisenehmern von Edeka und Rewe ein. Von den Behörden forderten die Umweltschützer, die Einhaltung der Recyclingvorgaben auch zu kontrollieren.

Bereits zuvor wurden mehrere Märkte, darunter auch Aldi und Lidl, wegen ihrer Müllproduktion kritisiert. So sollen einige Märkte beispielsweise einen umstrittenen Trick verwenden, um das Plastiktüten-Verbot zu umgehen.

Die DUH testete den Angaben zufolge in verschiedenen Filialen, ob dort Elektroschrott zurückgegeben werden kann. In vielen Fällen sei dies nicht der Fall gewesen. „Da sich die genannten Unternehmen weigerten, die festgestellten Verstöße abzustellen oder zukünftig auszuschließen, hat die DUH Klagen bei den zuständigen Landgerichten eingereicht“, erklärte die Organisation.

Klage gegen Aldi, Lidl und Co.: Die Quote bei der Rücknahme von Elektroschrott ist zu niedrig

„Die aktuelle Sammelquote für Elektroschrott liegt bei erschreckenden 39 Prozent, obwohl 65 Prozent vorgeschrieben sind“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Das liege auch daran, dass Handelsketten einen „regelrechten Abwehrkampf“ gegen die gesetzlichen Pflichten führten. „Damit verunsichern die Supermarktketten Verbraucherinnen und Verbraucher und schaden dem Klima.“

Die Aktivisten fordern darüber hinaus vor allem gesetzliche Kontrollen. „Gesetze werden nur dann ernst genommen, wenn sie auch kontrolliert werden“, erklärte der Leiter für Kreislaufwirtschaft der DUH, Thomas Fischer. Dies geschehe bislang offensichtlich nicht, deshalb sei der Weg vor Gericht nötig. Nicht nur bei Plastikmüll und Elektorschrott könnten einige Anbieter nachhaltiger sein, in einer NDR-Doku wurden katastrophale Bedingungen bei Aldi-Erdbeeren aufgedeckt. (kiba/dpa)