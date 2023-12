Gesundheitstests für Rentner – Regelung für Autofahrer in Deutschland und Österreich wohl endlich klar

Von: Maximilian Kettenbach

Die EU plant eine Führerscheinreform, die Gesundheitschecks für ältere Fahrer vorsieht. Verkehrsminister Wissing sieht darin „überflüssige Bürokratie“. Ein Kompromiss soll helfen.

Kassel – Es folgten emotionale Debatten, nachdem die französische Grünen-Abgeordnete Karima Delli den Berichtsentwurf zu den neuen Führerschein-Plänen der EU vorgelegt hatte. Er sah vor, die Gültigkeit von Führerscheinen für ältere Personen zeitlich zu begrenzen. Zunächst für Menschen ab 70 Jahren auf fünf Jahre. Der Aufschrei war groß, besonders in Deutschland.

Nun ist die EU einen Schritt weiter und wir auch. Die EU-Verkehrsminister einigten sich bei ihrem Treffen auf einen Kompromiss, nach dem zusätzliche Gesundheitstests grundsätzlich möglich sind, die Entscheidung darüber läge aber bei den Mitgliedsländern.

Gesundheitstests für Rentner – Regelung für Autofahrer in Deutschland und Österreich jetzt offenbar klar

Was das für Deutschland bedeutet? Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat schärferen Vorschriften für Autofahrerinnen und Autofahrer im Rentenalter erneut eine Absage erteilt. „Eine verpflichtende Gesundheitsuntersuchung ab einem gewissen Alter kommt für uns in Deutschland nicht in Betracht“, sagte Wissing am Montag (4. Dezember) in Brüssel. Schärfere Regeln für ältere Menschen wären damit wohl vom Tisch und die aufgewühlten Diskussionen auch.

Verpflichtende ärztliche Untersuchungen seien „nicht verhältnismäßig“, betonte Wissing. Neben Deutschland hatten sich unter anderem auch Österreich und Belgien gegen eine solche Regelung eingesetzt.

Und doch wird man sich einem Kompromiss beugen müssen. Dieser sieht nämlich vor, dass Mitgliedsländer entweder eine medizinische Eignungsprüfung oder eine Selbstauskunft über den Gesundheitszustand von Führerscheininhaberinnen und -inhabern verlangen sollen. Diese müssten Autofahrerinnen und Autofahrer vorweisen, wenn sie alle 15 Jahre ihren Führerschein neu beantragen.

Medizinische Eignungsprüfung oder Selbstauskunft – Deutschland überstimmt

Verkehrsminister Wissing ist gegen diese zusätzlichen Bestimmungen. Er kritisierte, dass eine Selbstauskunft keinen Mehrwert für die Verkehrssicherheit biete. „Ich halte das für eine überflüssige Bürokratie“, sagte Wissing in Brüssel, die Behörden seien bereits überlastet. Deutschland stimmte daher dem Kompromiss nicht zu, wurde jedoch überstimmt.

Komplett an den Haaren herbeigezogen sei die Idee von Fahrtüchtigkeitsprüfungen laut Thomas Wagner allerdings nicht. Gegenüber IPPEN.MEDIA ordnete der verkehrspsychologische Gutachter des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Vereins (DEKRA) die EU-Pläne zuletzt ein. Von 2015 bis 2019 stiegen Unfälle mit Verletzten von Fahrerinnen und Fahrern über 65 Jahren aber ähnlich stark an, wie bei unter 20-Jährigen. „Die Zahlen sind einfach da. Die tragen wir ja auch nur zusammen als Sachverständigen-Organisationen“, so Wagner unter Bezug auf den Sicherheitsreport 2021.

Das EU-Parlament muss noch seine Position zu dem Gesetzesvorschlag festlegen. Danach verhandeln die Mitgliedstaaten und Abgeordneten über das endgültige Gesetz. Die Reform des Führerscheins soll zudem das begleitete Fahren ab 17 Jahren in allen Mitgliedsländern sowie einen digitalen Führerschein, der in der gesamten EU gültig ist, einführen.

