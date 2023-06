DHL-Kunde findet Paket in desolatem Zustand vor – „Bestimmt ein Akkordeon, oder?“

Von: Robin Dittrich

Ein beschädigtes oder zerstörtes Paket ist für jeden Kunden ein Ärgernis. Auf Twitter zeigte ein DHL-Kunde jetzt ein besonders verformtes Exemplar.

München – Viele Paket-Empfänger kennen es: Bei einem Online-Versandhändler wurde ein Produkt bestellt und das Paket kommt völlig verbeult an. Ein DHL-Kunde postete auf Twitter jetzt ein besonders verformtes Exemplar.

„Bestimmt ein Akkordeon“ – DHL-Kunde postet verformtes Paket auf Twitter

Ob kuriose Produkte im Supermarkt, ungewöhnliche Entdeckungen auf der Straße oder beschädigte Pakete von DHL: Viele Kunden machen Fotos und laden diese in den sozialen Medien hoch. Ein Twitter-Nutzer namens Dachsjaeger zeigte ein Paket, das er von dem Secondhandshop Sellpy erworben hatte. Darüber schrieb er „So kam das Paket an, ist bestimmt heil“ und markierte den Paketdienst DHL.

Wieso der Twitter-Nutzer diese sarkastische Bemerkung machte? Das Paket kam deutlich verformt bei ihm an. Ein weiterer Nutzer kam direkt darauf, was sich in dem Paket befinden muss: „Bestimmt ein Akkordeon, oder?“ Wie der Tweet-Ersteller schrieb, hatte er zumindest keins bestellt: „Ist dazu geworden, ja“, kommentierte er mit einem zwinkernden Emoji. Ein weiterer Twitter-Nutzer schrieb dazu, dass das in Großstädten wohl keine Seltenheit ist: „Da sind die Paketdienste so überlastet, dass solche Schäden häufiger vorkommen.“

Nach verformt erhaltenem Paket: DHL reagiert auf Twitter

Der DHL-Kunde ist mit seinem verformten Paket keineswegs ein Einzelfall. Immer wieder posten Paket-Empfänger ihre zerstörten Pakete. Auf das „Akkordeon-Paket“ reagierte sogar DHL auf Twitter: „Das sieht von außen wirklich nicht gut aus. Ist der Inhalt noch zu gebrauchen oder gar heil geblieben?“, fragten sie. Die ernüchternde Nachricht des Tweet-Erstellers: „Die darin enthaltene verschickte Ware funktioniert tatsächlich nicht. Es gibt keine großen, sichtbaren Schäden, doch ist leider nicht zu gebrauchen.“

Wie DHL darunter angab, bedauern sie sehr, dass die Ware beschädigt oder kaputt ankam. Weiter schrieben sie, dass der Kunde sich zeitnah beim Schadensservice von DHL melden soll, um das weitere Vorgehen zu regeln. Besonders ärgerlich ist für viele Kunden, wenn Pakete mit Gewalt in den Briefkasten gestopft werden. Doch auch Paket-Boten haben es nicht immer leicht: Weil eine Nachbarin die Annahme eines Pakets verweigerte, trat ein Bote sogar gegen die Tür.