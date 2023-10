Frau zeigt typisches deutsches Verhalten an der Kasse – „checke es einfach nicht“

Von: Sheila Malm

Eine Frau entlarvt das typisch deutsche Verhalten beim Bezahlen im Supermarkt. Doch in den über 2.000 Kommentaren gibt es nicht nur Zustimmung.

Richtig deutsch zu sein gelingt, wenn du immer nach Maggi fragst und Mettbrötchen isst. Doch laut TikTokerin sevinch_ak gibt es noch eine weitere Sache, die sehr typisch für uns ist. Auf ihrem Account postet sie ein TikTok von ihrem Supermarktbesuch. Der Titel: „Sag mir, dass du in Deutschland lebst, ohne zu sagen, dass du in Deutschland lebst“. In dem Video ist zu sehen, wie sich an einer Kasse eine lange Schlange bildet, während die Selbstbedienungskassen daneben komplett leer sind. Für die TikTokerin ist das typisch deutsch. Die meisten scheinen noch immer den Kontakt zu den Kassiererinnen zu mögen.

In den Kommentaren stimmen viele der TikTokerin zu und wundern sich auch über das Verhalten – wie dieser User, der nicht versteht, warum die Zeitersparnis offenbar nicht infrage kommt:

Ein Nutzer stimmt dem Video zu und versteht nicht, warum sich Menschen die Zeit nicht sparen wollen © @sevinch_ak

Die Kommentare verraten, warum die SB-Kassen gemieden werden

Es gibt jedoch auch Stimmen, denen eben etwas ganz Anderes wichtig ist. In den Kommentaren geben die Nutzer verschiedene Antworten darauf, warum sie die vermeintlich schnellere Variante nicht oder nur selten nutzen. Die Mehrheit geht lieber an Kassen mit Personal, weil es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen gehen könnte:

Nutzer vermeidet SB-Kassen, um die Arbeitsplätze zu erhalten und weil sie nicht immer mit Kasse zahlt © @sevinch_ak

Nutzer sagt, dass so zumindest die Arbeitsplätze nicht verloren gehen © @sevinch_ak

Die Technik spielt mal wieder nicht mit an der Kasse

Ein weiterer Punkt für andere User ist, dass die Geräte wohl oft spinnen und mit dem Ausrufen eines Mitarbeiters dann noch mehr Zeit vergeudet wird. Da ist der Gang an die Kasse das kleinere Übel:

Die Unzufriedenheit mit SB-Kassen hat auch technische Hintergründe © @sevinch_ak

