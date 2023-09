Amazon-Kunde wundert sich über Ablageort von Paket – „Ist das in Deutschland normal?“

Von: Kai Hartwig

Ein Bote hinterließ ein Amazon-Paket vor der Haustür. Das gefiel dem Empfänger offenbar nicht. © Screenshot/Reddit/Amazon

Die Auslieferung seines Pakets empfand ein Amazon-Kunde als nicht gerade ideal. Doch seine Kritik wurde nicht von allen geteilt.

München – Bei der Paketlieferung läuft es wohl in dem Großteil der Fälle rund. Doch manche Kunden der großen Paketdienstleister sind nicht zufrieden. So schimpfen Empfänger immer wieder über den miserablen Zustand der Pakete, so wie jüngst ein DHL-Kunde. Und auch am Ablageort der Sendung scheiden sich immer wieder die Geister. Diesen beanstandete nun auch ein Amazon-Kunde.

Amazon-Kunde wundert sich über Paket-Ablageort – „Ist das in Deutschland normal?“

Auf Reddit postete er ein Bild, dass offenbar der Amazon-Bote als Beweis für die erfolgte Lieferung des Pakets aufgenommen hatte. Dazu warf der Paketempfänger die Frage auf: „Das kenne ich aus den USA, aber in Deutschland ist mir dieses Verhalten neu. Hatte ich bisher mit Amazon immer Glück gehabt und das hier ist tatsächlich auch in Deutschland normal?“

Was er damit meinte: Das Paket lag frei zugänglich vor der Haustür. Im Amazon-Account des Kunden war der Status der Sendung vermerkt. „Heute zugestellt“, hieß es dort. Ergänzt um den Hinweis: „Die Sendung wurde bei der Haustür oder auf der Veranda hinterlegt.“

Ein anderer Reddit-User fand das ganze nicht ungewöhnlich. „Bei mir ist das vollkommen normal.“ Allerdings gab er an, dass der wohl unzufriedene Amazon-Kunde immerhin noch genaue Angaben zum Ablageort samt Beweisfoto bekam. „Ich hab auch noch nie ein Bild bekommen“, schrieb der kommentierende Nutzer, „ich bekomme da nur eine Mail, dass meine Sendung zugestellt wurde und ich darf Ostern spielen.“ Auch ein weiterer User bestätigte: „Bei uns auf‘m Dorf ist das normal. Da landet es maximal beim Nachbarn und der gibt es dir, wenn er von der Arbeit kommt.“

Kritik an Ablageort durch Amazon-Bote – „Lieferbusiness ist auch in Deutschland wilder Westen“

Allerdings wies ein Nutzer in den Kommentaren auf einen Punkt hin: „Also eigentlich dürfen die so nur abstellen, wenn du eine entsprechende Abstellgenehmigung erteilt hast (geht bei Lieferadresse ‚Lieferanweisungen‘). Aber nun ja, Lieferbusiness ist auch in Deutschland wilder Westen.“

Es gab aber auch kritische Stimmen. „Ich verstehe euer Problem ehrlich gesagt nicht. Kann sein, dass es in der Stadt anders ist als auf dem Land, aber bei uns landen die Pakete immer vor der Haustür oder auf der Terrasse, egal ob Abstellgenehmigung bei denen hinterlegt ist oder nicht. In 10 Jahren ist noch nicht ein Paket verloren gegangen oder geklaut worden“, hieß es. Oder auch: „In Deutschland ist das Paket so lange in der Verantwortung des Paketzustellers, bis du es in der Hand hast. Wenn das Paket vor deiner Haustür abgelegt wird und dann gestohlen wird, muss Amazon dir das ersetzen. Nicht du.“

