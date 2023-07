„Könnten sich Edeka und Aldi ein Beispiel dran nehmen“: Markt führt „stille Stunde“ zum Einkaufen ein

Von: Robin Dittrich

Teilen

Die „stille Stunde“ etabliert sich in immer mehr Supermärkten und Discountern. Auch Spar führte die Zeit zum ruhigen Einkaufen ein.

München – Die „stille Stunde“ ist dafür gedacht, dass Autisten und Menschen, die mit einer Vielzahl an Reizen nicht zurechtkommen, ungestört einkaufen können. Einige Spar-Märkte führten die „stille Stunde“ gleich zweimal in der Woche ein.

Spar führt „stille Stunde“ zweimal die Woche ein – was ist dann erlaubt?

Die Supermarkt-Kette Spar wurde in Deutschland im Jahr 2005 größtenteils von Edeka übernommen. Einige Spar Express sind in der Bundesrepublik noch zu finden. In Österreich und der Schweiz ist Spar noch immer sehr präsent und betreibt viele Märkte – in Österreich sind sie sogar Marktführer vor Rewe. Bereits im Jahr 2021 wurde in dortigen Märkten die „stille Stunde“ eingeführt, diese erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Beliebt sind auch einige Produkte, weshalb es erneut vermehrt zu Hamsterkäufen kommt.

Auf Facebook postete ein Nutzer ein Foto von einem Aufsteller vor einem Spar-Markt. Darauf wird die „stille Stunde“ beworben, die jeden Dienstag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr sowie Donnerstag zwischen 18.30 und 20.00 Uhr stattfinden soll. In dieser Zeit wird in den teilnehmenden Märkten keine Musik gespielt, es gibt keine Durchsagen und das Licht wird gedimmt. Die Mitarbeiter wurden zudem beim Umgang mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum geschult, um diese bestmöglich zu unterstützen.

Facebook-Nutzer sind begeistert von der „stillen Stunde“

Der Facebook-Post, bei dem die „stille Stunde“ in Spar-Märkten angepriesen wurde, erhielt weitreichenden Zuspruch. Nach wenigen Tagen kamen bereits über 1700 Likes und 220 Kommentare zusammen. „Das ist toll, ich und viele andere leiden unter Reizüberflutung im Supermarkt“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere findet ebenfalls, dass „das eine sehr schöne Idee ist. Wäre für meine autistische Tochter wesentlich angenehmer.“

Weitere Facebook-Nutzer gaben an, dass „man allgemein mehr Ruhe in den Läden pflegen sollte. Lautes Telefonieren zwischen den Regalen, laute Kinder und pöbelnde Senioren usw. Ein bisschen mehr Rücksicht würde uns allen gut zu Gesicht stehen.“ Andere Supermarkt-Kunden gehen wegen der Geräuschkulisse gar nicht erst in Geschäfte, sondern kaufen online ein. „Ich würde mich freuen, wenn es diese Stille in mehr Geschäften geben würde.“ Auch ein weiterer Facebook-Nutzer gibt an, dass es „schön wäre, wenn es sowas in jedem Supermarkt gäbe.“