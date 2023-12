Deutschland-Ticket seit Dezember 10 Euro günstiger – drei Millionen Menschen profitieren

Von: Teresa Toth

Das Deutschland-Ticket ermöglicht deutschlandweites Reisen für 49 Euro. Einige Reisende können es jedoch noch günstiger ergattern.

Frankfurt – Das Deutschland-Ticket ermöglicht es Reisenden, für nur 49 Euro im Monat deutschlandweit alle Busse, U-Bahnen, S-Bahnen oder Regionalzüge zu nutzen. Zwar ist das Deutschland-Ticket damit deutlich günstiger als herkömmliche Monatstarife, aber bei Weitem nicht so günstig wie das Vorgängermodell, das 9-Euro-Ticket. Dieses gab es vom Juni bis August 2022.

Doch einige Reisende haben nun jedoch die Möglichkeit, das Deutschland-Ticket günstiger zu ergattern.

Seit dem 1. Dezember erhalten bestimmte Personengruppen das Deutschland-Ticket günstiger

Das 49-Euro-Ticket können Reisende entweder online oder an einem Bahn-Schalter erwerben. Eine App bot das Ticket kurzzeitig sogar für 39 Euro an. Zum Start des Tickets im Mai 2023 rief der Anbieter die Aktion „Digitalprämie“ ins Leben – Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihr Deutschlandticket über die App kauften, erhielten für den ersten Monat einmalig einen Rabatt in Höhe von zehn Euro. Die Aktion ist jedoch bereits abgelaufen. Seit dem 1. Dezember gibt es für spezielle Personen allerdings erneut die Möglichkeit, zehn Euro zu sparen.

Seit dem 1. Mai 2023 gibt es das Deutschland-Ticket und es erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. © Christoph Soeder/dpa

Einige Regionen in Nordrhein-Westfalen haben das „Deutschland-Ticket sozial“ eingeführt. Dieses können alle Menschen beantragen, die Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Regelleistungen nach dem Asylbewerbergesetz oder Leistungen der Kriegsopferfürsorge empfangen, wie die Kölner Verkehrs-Betriebe auf ihrer Webseite erklären. Nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums sind von dieser Regelung etwa drei Millionen Menschen betroffen.

Das Deutschland-Ticket sozial wird nur so lange ausgestellt, wie der Berechtigungsnachweis gültig ist

Damit das vergünstigte Ticket ausgestellt werden kann, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher einen gültigen Berechtigungsnachweis vorlegen. „Wichtig: Das Deutschlandticket sozial wird nur für den Zeitraum ausgestellt, in dem der Berechtigungsnachweis gültig ist“, betonen die Kölner Verkehrs-Betriebe. Es ist zudem möglich, aus bestehenden Tarifen in das Deutschland-Ticket sozial zu wechseln. Hierfür haben die Kölner Verkehrs-Betriebe eine extra Seite auf ihrer Website eingerichtet.

Was? Deutschland-Ticket sozial Wer? Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen Wann? Vorverkauf seit 1. Dezember, in anderen Regionen ab dem 1. Januar

Der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) und einige Verkehrsbetriebe des Westfalentarifs haben bereits am 1. Dezember – mit dem Start des Angebots – begonnen. Bis das Ticket im Rest NRWs verfügbar ist, könnten noch einige Wochen vergehen. So planen der Verkehrsbund Rhein-Sieg und der Aachener Verkehrsbund, das vergünstigte Ticket erst zum 1. Januar 2024 anzubieten.

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten neben dem Rabatt auf das Deutschland-Ticket weitere Vorteile

Neben dem Rabatt von zehn Euro erhalten Reisende mit dem Deutschland-Ticket sozial noch weitere Vorteile. Dazu zählen 30 Freiminuten je Fahrt mit Rädern sowie 90 Freiminuten je Woche für das Lastenrad der Kölner Verkehrs-Betriebe. Auch beim Carsharing-Anbieter cambio erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher Rabatte bei der Anmeldung sowie auf den Zeitpreis.

Auch Angestellte können eine spezielle Vergünstigung in Anspruch nehmen. So kann das 49-Euro-Ticket auch als Jobticket für 34,40 Euro genutzt werden. Nicht im Abo enthalten sind in der Regel Fernbusse und Fernzüge wie ICE, IC und EC. (tt)