Öffnungszeiten der Supermärkte an Heiligabend: Wie lange haben Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland offen?

Von: Kai Hartwig

Heiligabend fällt am 24. Dezember 2023 auf einen Sonntag. Mit Auswirkungen für die Öffnungszeiten von Supermärkten wie Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland.

München – Mit der viel zitierten Besinnlichkeit an Weihnachten kann es manchmal schnell vorbei sein. Etwa dann, wenn das Festmahl für Heiligabend zubereitet wird, aber eine entscheidende Zutat doch nicht im Kühlschrank liegt. Dann ist guter Rat teuer. Der Gang in den Supermarkt oder Discounter dürfte die naheliegendste Lösung dieses Problem sein. Doch das könnte sich am 24. Dezember 2023 etwas schwieriger gestalten – aufgrund der Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland.

Ein Last-Minute-Einkauf an Heiligabend ist in diesem Jahr nicht überall möglich. Der Grund: Der 24. Dezember 2023 ist ein Sonntag. Sind also alle Supermärkte und Discounter an Heiligabend geschlossen? Nicht ganz, es gibt Ausnahmen.

Supermarkt-Öffnungszeiten an Heiligabend 2023: Wie lange haben Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland am 24. Dezember offen?

In dem Gesetz über den Ladenschluß (LadSchlG) sind in Paragraf 15 die Öffnungszeiten geregelt, „wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt“. Dort heißt es konkret: „Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten“ – darunter fallen auch Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka und Rewe – dürfen ihre Filialen öffnen. Jedoch nur für einen äußerst begrenzten Zeitraum: „Höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr.“

Die Öffnungszeiten von Supermärkten und Discountern an Heiligabend (24. Dezember 2023) im Überblick:

Lidl: „Lidl in Deutschland lässt seine Filialen am Sonntag, 24. Dezember, geschlossen “, gab eine Lidl-Sprecherin auf IPPEN-MEDIA-Nachfrage an. Doch es gibt Ausnahmen : „Von dieser Regelung sind Filialen an Sonderstandorten , wie zum Beispiel in Bahnhöfen , ausgenommen. Die Öffnungszeiten an diesen Tagen richten sich nach dem Öffnungszeitengesetz des jeweiligen Bundeslandes und sind am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich.“

Filialen bleiben . „Unsere Kaufland-Filialen werden dieses Jahr am 24. Dezember nicht geöffnet haben, damit unsere Mitarbeiter nach einer verkaufsintensiven Woche den Heiligen Abend in Ruhe im Kreis ihrer Familien und Freunde begehen können“, erklärte ein Kaufland-Sprecher gegenüber IPPEN.MEDIA. Rewe: Ein Sprecher auf IPPEN.MEDIA-Anfrage: „Die Filialen von Rewe sind an Heiligabend geschlossen .“ Aber: „ Ausnahmen bilden nur die Rewe-Märkte in den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf und Rewe-To-Go-Märkte in Bahnhöfen , die aufgrund ihrer Ausrichtung auf Convenience-Artikel der Unterwegsversorgung letztlich keine klassischen Supermärkte der Nahversorgung sind, in denen man Weihnachtsesseneinkäufe macht.“

Auch Penny lässt seine „Fillialen am Heiligabend “, wie ein Sprecher IPPEN.MEDIA auf Anfrage mitteilte. Aldi Nord: Großteil der Filialen bleibt geschlossen . Das Unternehmen teilte zudem mit: „Ausnahmen bilden einzelne Märkte in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersachsen, bei den die sogenannte Bäderregel greift. Diese ermöglicht dem Handel in Tourismusregionen grundsätzlich, auch an Sonntagen zu öffnen. Über die Öffnung einzelner Filialen entscheidet die zuständige Aldi Regionalgesellschaft individuell.“

„Da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, bleiben “, sagte eine Sprecherin auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Edeka: Filialen bleiben wohl geschlossen. Aber: Ausnahmen sind möglich. Wie ein Sprecher IPPEN.MEDIA mitteilte entscheiden die Filialen wegen der genossenschaftlichen Struktur des Unternehmens „eigenständig über die Gestaltung in ihren Märkten, dies beinhaltet auch die Öffnungszeiten“.

Eine Ausnahme stellen Supermärkte an Flughäfen und Bahnhöfe dar. Sie dürfen an Heiligabend 2023 bis 17 Uhr geöffnet haben, obwohl der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt.

Last-Minute-Einkauf an Heiligabend 2023 wird nahezu unmöglich

Kurzentschlossene Supermarkteinkäufe am 24. Dezember gestalten sich in diesem Jahr also als ein eher schwieriges Unterfangen. Sie sollten also besser an Heiligabend alle ihre Vorräte beisammen haben, um ein tolles Weihnachtsessen zu zaubern.

Ob es dann auch mit einer weißen Weihnacht klappt, ist derzeit noch offen. Experten sind sich noch nicht ganz einig, ob es rund um Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage Schnee geben wird. (kh)