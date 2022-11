DFB-Fantrikot-Fail für WM 2022 enttäuscht Kaufland-Kunden: „An der falschen Ecke gespart“

Von: Michelle Brey

Teilen

Ein Fantrikot, das bei Kaufland verkauft wurde, sorgt für Aufsehen. © Screenshot Facebook/Christian Jüptner

Die WM 2022 in Katar rückt näher. Ein Fanartikel sorgt bei einem Kaufland-Kunden für Enttäuschung. Der Discounter reagiert prompt.

München - Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht kurz bevor. Am 20. November findet das Eröffnungsspiel statt. Drei Tage später, am 23. November, beginnt dann für die deutsche Nationalmannschaft um Trainer Hansi Flick die Gruppenphase. Trotz massiver Kritik an dem WM-Gastgeber Katar ist auch hierzulande bei vielen die Vorfreude auf die WM 2022 als sportliches Großevent vorhanden. Auch ein Kaufland-Kunde wollte sich offenbar vorab mit einem Fanartikel bei Kaufland eindecken.

Kaufland-Fail vor WM 2022: Kunde beschwert sich über DFB-Fantrikot

Schwarze, rote, goldene Streifen und das DFB-Logo sind auf das Fantrikot gedruckt worden. Lediglich ein Detail bringt den Kunden in Rage. Denn mit ein wenig Fußballkenntnis dürfte es jedem sofort auffallen: Auf das Trikot wurden lediglich drei statt vier Sterne angebracht. Die Sterne stehen für die WM-Titel, die die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat. Nach den WM-Titeln von 1954, 1974, 1990 und 2014 zieren das Trikot der Mannschaft vier Sterne.

„Sogar Kaufland geht mit ‚gutem Beispiel‘ voran und spart...“, schrieb der Facebook-User am Donnerstag (3. November) auf der Social-Media-Plattform. Er spielte damit auf die Energiekrise an. Jedoch würde „in dem Fall beim vierten Stern am heute gekauftem Fanshirt“ gespart werden, fuhr er fort. Seinen Worten fügte er zwei weinenden Emojis an - wohl, um seine Enttäuschung noch zu verdeutlichen. Auf eine Reaktion von Kaufland musste er jedoch nicht lange warten.

Kaufland gibt nach DFB-Trikot-Fail zu: „An der falschen Ecke gespart“

„Vielen Dank für deine Nachricht“, mit diesen Worten begann Kaufland seine Antwort an den Kunden. „Das ist aber an der falschen Ecke gespart“, hieß es weiter. Auf Anfrage des Discounters verriet der Kunde, dass er das Shirt in einer örtlichen Filiale erstanden habe. Ob das Trikot mit nur drei Sternen ein Einzelfall war, bleibt zunächst unklar.

Auch Aldi sorgte mit einem Trikot ür Aufsehen. Das Shirt im Discounter-Look spaltete die User: Trendiges It-Piece oder Fail der Werbeabteilung? (mbr)