„Ist das Euer Ernst?“: DHL-Bote nutzt falschen Ablageort – und der ist auch noch sehr dreckig

Von: Kai Hartwig

Wer ein Paket erwartet und zur Zustellungszeit nicht daheim ist, kann einen gewünschten Ablageort angeben. Das klappte im Fall einer DHL-Kundin nicht besonders gut.

München – Wird ein Paket innerhalb Deutschlands verschickt, kann auf diverse Dienstleister zurückgegriffen werden. Zu den bekanntesten Namen der Branche zählen hierzulande DHL, Hermes, DPD, UPS und GLS. Auch wenn viele Sendungen problemlos ankommen, gibt es auch immer wieder Kunden-Beschwerden.

Schon mehrfach kam es vor, dass Pakete an ungewöhnlichen Ablageorten gefunden wurden. So landete eine DPD-Sendung zum Ärger der Empfängerin in der Mülltonne. Auch eine GLS-Kundin war stinksauer, weil der Bote für ihr Paket ebenfalls diesen eigenartigen Ablageort wählte.

DHL-Bote nutzt falschen Ablageort und legt Paket in dreckige Mülltonne – Kundin stocksauer: „Euer Ernst?“

Immerhin handelte es sich in beiden Fällen um Papiertonnen. Ein DHL-Bote ging nun offenbar noch einen Schritt weiter. Auf Facebook veröffentlichte eine Kundin ein Foto des Ablageorts ihrer Sendung in der Gruppe von DHL Paket. Und beschwerte sich über die Zustellung.

„Hallo DHL-Team, ich habe nun seit gestern mein Paket gesucht, das am vereinbarten Ablageort ‚Mülltonnenhaus‘ abgelegt wurde. Leider zunächst ohne Erfolg“, schrieb sie zu ihrem Facebook-Post. Also erweiterte die DHL-Kundin den Suchradius. „Ich hielt es nicht für realistisch, aber habe dennoch in der Mülltonne nachgesehen – und bin fündig geworden. Ist das Euer Ernst?!“, fragte sie wütend nach.

Auf dem Beweisfoto sah man, wie die DHL-Kundin das Paket nach eigenen Angaben vorgefunden hatte. Es lag mitten in einer stark verdreckten grauen Tonne. Statt des vereinbarten Ablageorts „Mülltonnenhaus“ hatte der DHL-Bote wohl lieber gleich die Mülltonne auserkoren, um das Paket dort zu hinterlegen.

DHL reagiert auf Beschwerde der Kundin über Mülltonne als Ablageort

Nicht besonders appetitlich, wie man sich bei dem Anblick der innen sehr dreckigen grauen Tonne vorstellen kann. Die Beschwerde der DHL-Kundin fand derweil auch beim Social-Media-Team des Paketdienstleisters Gehör.

Diesen verdreckten Ablageort wählte ein DHL-Bote für das Paket einer Kundin. © Screenshot / Facebook.com/DHLPaket

Eine DHL-Mitarbeiterin antwortete auf den Facebook-Post der enttäuschten Paketempfängerin und bat um Verzeihung. „Bitte entschuldige, dass Dein Paket in die Mülltonne gestellt wurde. Das soll natürlich nicht passieren und wir werden das vor Ort ansprechen“, schrieb sie. Zugleich wurde die DHL-Kundin um weitere Daten zur Sendung gebeten, um den Fall aufzuklären.

Unterdessen mussten Hermes-Kunden das „komplette Grundstück absuchen“, ehe sie ihr Paket am Tag danach an einem absurden Ort fanden. Immerhin handelte es sich hierbei nicht um eine Mülltonne. Dagegen fand eine GLS-Kundin einen ziemlich unverschämten Hinweis des Boten auf ihrem Paketschein. (kh)