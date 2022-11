DHL-Bote hat heute leider „kein Paket für dich, du H******hn“

Abwesenheitsnotizen von Paketzustellern stellt man sich anders vor: Auf der Notiz eines DHL-Kunden stand „Heute leider kein Paket für sich, du H******hn“.

München - Bei einer Abwesenheitsnotiz im Briefkasten erwartet man Informationen zu seinem Paket - ob es in einem Paketshop oder bei einem Nachbarn abgegeben wurde. Ein Twitter-Nutzer musste jedoch feststellen, dass es sich bei seiner Notiz um keine nette Nachricht des DHL-Boten handelte. Prompt richtete er sich mit einem Bild an Twitter.

DHL-Paket konnte nicht zugestellt werden: „Was ist bei euch schon wieder los?“

Ein DHL-Kunde hatte anscheinend nicht seine erste schlechte Erfahrung mit dem Paketdienstleister DHL und wendete sich an Twitter. Anstelle von einem Standort oder Name eines Nachbarn stand auf seiner Abwesenheitsnotiz die Worte: „Heute leider kein Paket für dich, du H******hn“. Einen Smiley malte der Bote auch hinter die Nachricht. Der Twitter-Nutzer teilte ein Foto auf der Plattform. „Irgendwann erwische ich dich und ziehe dich für den Smiley in Rechenschaft!“, schrieb der Nutzer ironisch. Weiter fragte er: „DHL, was ist bei euch los schon wieder?“.

DHL-Nachricht: Wollte der Bote sich einen Spaß erlauben?

Die Nachricht auf der DHL-Karte scheint eine Anspielung auf den Heidi Klums berühmten GNTM-Spruch zu sein: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“. Möglicherweise wollte sich der Paketbote sich nur einen Spaß erlauben - wenn auch einen unfreundlichen. Den Tweet hat der DHL-Kunde am Mittwoch unter dem Hashtag „DHL“ gepostet. Das Paket-Unternehmen hat sich auf der Plattform nicht dazu geäußert.

Auf Twitter stapeln sich die Erfahrungsberichte von Kunden diverser Paketzusteller. Am selben Tag twittert ein Nutzer über sein DPD-Paket, von dem nur noch eine Ecke im Briefkasten übrig war. Auch ein anderer Nutzer berichtet von Problemen bei der Zustellung: Ein Amazon-Bote legt das Paket vor der Sauna ab.