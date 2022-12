DHL-Bote wirft Paket mit Porzellan meterweit über Zaun – Video entlarvt ihn

Von: Kai Hartwig

In der Zeit vor Weihnachten haben Paketboten viel Stress. Ob man allerdings mit den Sendungen so umgehen sollte, wie jüngst ein DHL-Zusteller, ist fraglich.

München – Die Paketboten sind dieser Tage wohl nicht zu beneiden. In ganz Deutschland haben sie in der Vorweihnachtszeit extrem viel zu tun. Viele Sendungen werden gerade in den letzten Wochen des Jahres aufgegeben, insbesondere vor Heiligabend (24. Dezember). Auf die Mitarbeiter der bekannten Paketdienstleister wie DHL, Hermes, DPD oder UPS kommt daher rund um Weihnachten reichlich Arbeit zu.

Bei den Paketempfängern kommen die heiß ersehnten Sendungen in dem einen oder anderen Fall allerdings beschädigt an. Eine DHL-Kundin wütete kürzlich über ein aufgerissenes Paket – und beklagte, dies sei kein Einzelfall. Derweil landete ein Weihnachtsgeschenk jüngst dank eines Hermes-Lieferboten in der Mülltonne. Der hatte den Ablageort wohl etwas fragwürdig ausgewählt.

Nicht alle DHL-Boten gestalten die Zustellung der Pakete im Sinne der Kunden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

DHL-Bote wirft Paket mit Porzellan über Zaun auf Steinboden – Kunde veröffentlicht Video der Aktion

Ein äußerst unschönes Erlebnis hatte nun ein DHL-Kunde. Er erwartete offenbar eine ziemlich zerbrechliche Lieferung. Die Zustellung des fragilen Pakets gestaltete sich dann aber nicht allzu sensibel, wie Videoaufnahmen beweisen. Auf der Facebook-Seite von DHL Paket veröffentlichte der Paketempfänger ein Video des Vorfalls, das laut Zeitstempel am 4. Dezember 2022 aufgenommen wurde. „Zustellung von empfindlichem Porzellan. Das Paket war gekennzeichnet! Tolle Leistung“, schrieb er zu seinem Post. Bei Ansicht des Videos wird klar, warum der DHL-Kunde mit der Arbeit des Boten überhaupt nicht zufrieden war.

Zu Beginn des Videoclips sieht man einen Mann, der in einer Einfahrt in Richtung eines Zauns geht. Er trägt eine DHL-Uniformjacke in den üblichen Farben gelb und rot. Zunächst versucht der Paketbote, das Törchen am Zaun zu öffnen. Vermutlich will er dort das Paket hinterlegen oder zur Haustür des Empfängers gelangen. Allerdings ist das Tor verschlossen, nach einigen prüfenden Blicken ändert der DHL-Bote seinen Plan.

DHL-Bote übt Kugelstoßen mit Paket – Sendung hatte äußerst zerbrechlichen Inhalt

Der Zusteller stemmt das Paket mit dem linken Arm in die Luft und befördert es kurzerhand wie ein Kugelstoßer meterweit über den Zaun. Bei seinem Paketwurf juckte ihn der Umstand, dass die laut Empfänger als zerbrechlich gekennzeichnete DHL-Sendung auf einem Steinboden landete, wohl kaum.

Ob der Inhalt des DHL-Pakets den heftigen Sturz auf die gepflasterte Einfahrt unbeschadet überstanden hat, blieb indes offen. Von Mitarbeitern des Paketdienstleisters kam bislang noch keine Reaktion auf die Beschwerde des DHL-Kunden. (kh)

Ab und an sind auch äußere Einflüsse der Grund für eine misslungene Paketzustellung. Ein DHL-Bote gestand in einem Fall offen und ehrlich ein, dass ihn die Angst vor einem Tier an der Ablage eines Pakets hinderte. Dagegen verhielt sich der Bote bei einer DPD-Sendung korrekt, nicht aber die Nachbarn der Empfängerin.