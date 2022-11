Paket „bei Chemnitz“: DHL-Bote sorgt mit Zettel für Verwirrung – dann geht Empfänger ein Licht auf

Von: Kai Hartwig

Teilen

Bei der Paketlieferung kommt es oft zu Unstimmigkeiten. Nicht immer sind die Empfänger zufrieden, ein DHL-Bote machte aber nur scheinbar etwas falsch.

München – Wer ein Paket verschicken lassen möchte, kann sich dabei zwischen mehreren Logistikunternehmen entscheiden. Gerade in Wochen vor Weihnachten haben die großen Namen der Branche ziemlich viel zu tun. An Arbeit mangelt es Hermes, DHL, DPD, UPS und deren Konkurrenz zum Jahresende sicher nicht.

Dabei kommt es aber gerade für die Paketempfänger immer wieder zu einigen Problemen. Die Gründe, warum die Zustellung mitunter nicht reibungslos abläuft, sind vielfältig. In einem Fall interpretierte ein DHL-Bote den Paket-Ablageort zum Ärger des Empfängers ganz individuell. Ein anderes Mal hinterließ ein Hermes-Zusteller einen völlig wirren Zettel.

DHL-Bote hinterlässt Benachrichtigungszettel bei Empfänger – Paket liegt „bei Chemnitz“

Oft werden die beschrifteten Zustellbenachrichtigungen schlicht und ergreifend vom Paketzusteller falsch ausgefüllt. Ein DHL-Zettel erweckte nun ebenfalls diesen Eindruck. Ein Twitter-User veröffentlichte ein Bild von diesem.

Dieser DHL-Zettel warf Fragen auf. © Screenshot / twitter.com/Harrybossos

Im auszufüllenden Feld der Benachrichtigungskarte hatte der DHL-Bote die Anmerkung „bei Chemnitz“ hinterlassen. Eine Angabe, die zunächst viel Raum für Verwirrung lässt. Und die Frage aufwirft: Wie soll ein Empfänger sein DHL-Paket finden, wenn es bei Chemnitz zugestellt wurde? Die knapp 250.000-Einwohner-Stadt in Sachsen ist nicht gerade klein.

Und falls das Umland von Chemnitz gemeint ist, erleichtert die vermeintlich unpräzise Beschreibung des Ablageortes die Suche nicht gerade. „Na toll, mein Paket liegt bei Chemnitz“, kommentierte der Verfasser seinen Tweet. Doch er hatte einen entscheidenden Vermerk hinter diesen Satz gesetzt.

Paketempfänger löst Verwirrung um DHL-Zettel auf – Bote machte seinen Job fehlerlos

„Mein Nachbar heißt so“, schrieb der Twitter-User und entkräftete so den ersten Verdacht, dass der Paketbote von DHL bei der Zustellung seinen Job nicht gut gemacht haben könnte. Vielmehr hatte dieser den Namen des stellvertretenden Empfängers absolut präzise notiert. Für den DHL-Kunden war die Sache also klar, er konnte den Ablageort seines Pakets zweifelsfrei zuordnen.

Dass die Kritik an der Arbeit eines Paketzustellers ab und an auch zu früh kommt, zeigte sich in einem weiteren Fall. Da meckerte eine DHL-Kundin über den Ablageort ihres Pakets – doch sie lag damit falsch. (kh)