„Geht nichts über Service von DHL“ – Paketbote hinterlässt gutgemeinte Botschaft, die Übles erahnen lässt

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Paket-Zustellung in Abwesenheit birgt Risiken. Eine Empfängerin musste bei dem Blick auf den DHL-Zettel ihres Boten mit Schlimmem rechnen.

München – Wer sich ein Paket schicken lässt, ist nicht immer zum Zeitpunkt der Zustellung daheim. In diesem Fall kann man die Sendung von den Paketboten der Dienstleister wie DHL, Hermes, UPS oder DPD auch woanders abgeben lassen. Doch nicht immer läuft dies nach Wunsch.

So war ein Amazon-Kunde von der Wahl des Ablageortes durch den Boten alles andere als begeistert. Auch die Angabe eines Hermes-Zustellers, bei welchem Nachbarn er das Paket hinterlassen habe, half nicht wirklich weiter. Ebenfalls verwirrend kam nun auch der Lieferzettel eines DHL-Boten bei seiner Kundin rüber.

DHL-Bote hinterlässt verwirrenden Zettel: „Paket ist durch Fenster geflogen“

Auf Twitter veröffentlichte sie ein Foto der Sendungskarte samt Botschaft des Zustellers. Dazu schrieb die Nutzerin spottend: „Es geht wirklich nichts über den super Service von DHL!“ Auf ihrem Zettel stand als Information für die DHL-Kundin folgender Satz: „Das Paket ist durch Fenster geflogen – brauchen Sie nicht zu Filiale fahren“

Bitte was? Ein anderer Twitter-User sprach aus, was einem beim Lesen dieses Hinweises wohl als einer der ersten Gedanken durch den Kopf geht: „Hoffentlich war das Fenster offen.“ An anderer Stelle hieß es ironisch: „Gut, Scheibe kaputt, aber sparst Zeit, zur Filiale zu fahren.“ Oder: „Da bekommt der Begriff ‚Postwurfsendung‘ gleich eine neue Bedeutung.“

Allerdings beschwichtigte ein weiterer Twitter-Nutzer auch. „Er hat es gut gemeint“, nahm er den Boten in Schutz. Sicher nicht ganz zu Unrecht. Womöglich ist Deutsch nicht die Muttersprache des Boten oder er hat sich lediglich aufgrund einer sonstigen Sprachschwäche ein wenig missverständlich ausgedrückt. Und ob das Fenster wirklich zu Bruch ging, blieb derweil offen.

Diesen Paket-Zettel fand eine DHL-Kundin kürzlich vor. © Screenshot / Twitter.com

Warf DHL-Bote Fensterscheibe mit Paket kaputt? Kundin löst Frage nicht ganz auf

Mehrere User fragten die Verfasserin des Tweets in der Kommentarspalte direkt, ob der Paketwurf des DHL-Boten bei geöffnetem oder geschlossenem Fenster stattfand. Eine Auflösung lieferte die DHL-Kundin nicht. Ein User schrieb: „Na komm! Solang die Scheibe noch drin ist.“ Er bekam immerhin eine Antwort der Paketempfängerin: „Ich sag ja, super Service.“

Die Fensterfrage beantwortete das aber nicht. Falls jedoch kein Fenster zu Bruch ging und die Ware im Paket unversehrt blieb, sollte man die Aktion des DHL-Boten eher wohlwollend betrachten. Denn oftmals monieren Kunden, dass die Zustellung erst gar nicht versucht wurde. Eine Paketempfängerin unterstellte kürzlich dem DHL-Boten, trotz Homeoffice nicht geklingelt zu haben. (kh)