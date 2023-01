DHL-Kunde verzweifelt an Packstation, weil Bote das Paket mit „Gewalt“ reingeschoben hat

Ein DHL-Kunde wählte für seine Sendung die Zustellung an eine Packstation. Das klappte zwar, doch bei der Abholung ergab sich ein ziemliches Problem.

München – Bei der Wahl des Paketdienstleisters haben Kunden in Deutschland die Qual der Wahl. Zu den bekannten Namen der Zunft zählen in Deutschland DHL, Hermes, UPS oder DPD. Doch nicht immer können diese ihre Kunden bei der Zustellung der Pakete zufriedenstellen. So erlebte kürzlich ein DHL-Kunde gleich den dreifachen Paketalbtraum aus „geworfen, aufgerissen, Ware weg“. Derweil sorgte die Klage-Drohung eines Hermes-Paketempfängers für eine hitzige Diskussion – und bekam nicht nur Zustimmung.

Kunden können sich ihr Paket auch an die DHL-Packstationen schicken lassen. Das kann etwa eine sinnvolle Möglichkeit sein, wenn man zum Termin der geplanten Zustellung nicht zu Hause ist.

DHL-Kunde verzweifelt an Packstation: Bote schiebt Sendung mit „Gewalt“ in etwas zu kleines Fach

Die Zustellung eines DHL-Pakets auf besagte Art klappte nun bei einem Kunden zwar reibungslos. Allerdings bereitete ihm die Abholung an der Packstation arge Probleme. Auf Twitter machte er seinem Ärger Luft und zeigte mit „Beweisfotos“ auf, warum er mit der Arbeit des DHL-Boten alles andere als zufrieden war.

„Kleine Erinnerung an Eure Zusteller, liebes DHL-Paket-Team“, schrieb er zu seinem Tweet: „Wenn sich ein Paket nur mit Gewalt in die Packstation schieben lässt, dann bekommt‘s der Kunde gar nicht oder nur mit noch mehr Gewalt wieder raus, weil innen an den Packstation-Fächern ne Kante ist, in denen sich das verhakt.“ In der Tat konnte man auf zwei Bildern des Pakets in dem Fach der DHL-Packstation erkennen, dass die Sendung dort fast keinen Spielraum zu haben schien.

Trotz Packstation-Fiasko: Inhalt von DHL-Paket übersteht Zustellung ohne Schaden

Auf beiden Fotos zeigt sich deutlich, dass das DHL-Paket an den Ecken stark eingedrückt wurde. Dem DHL-Kunden zufolge passierte dies bei dem Versuch, die Sendung aus dem vermeintlich zu kleinen Fach der Packstation zu entnehmen. Ein anderer Twitter-User sorgte sich indes um die Unversehrtheit des Paket-Inhalts. „Der Inhalt hat zum Glück nichts abgekriegt“, konnte ihn der Verfasser des Tweets beruhigen: „Das wäre nämlich eine wirklich furchtbare Sauerei gewesen.“

Immerhin zeigte sich der DHL-Kunde trotz des Ärgers an der Packstation auch einigermaßen versöhnlich. „Nehmt halt bitte für‘s nächste Mal das nächstgrößere Fach. Vielen Dank“, schrieb er in Richtung von DHL. Das Unternehmen reagierte unterdessen vorerst nicht auf die Kunden-Beschwerde, obwohl dieser den Twitter-Account von DHL-Paket in seinem Tweet vertaggt hatte.

Auch wenn die Paketdienstleister oft den Unmut ihrer Kunden zu spüren bekommen, gibt es auch mitunter positives Feedback für die Boten. So befand eine DHL-Kundin jüngst, dass sie „heute mal DHL sehr loben“ müsse. (kh)