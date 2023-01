„Geworfen, aufgerissen, Ware weg“ – DHL-Kunde erlebt den dreifachen Paket-Albtraum

Von: Kai Hartwig

Dieses DHL-Paket wurde nachverpackt, kam aber offenbar trotzdem demoliert beim Empfänger an. © Screenshot / Facebook.com/DHLPaket

Der Paketversand läuft oft glatt, jedoch nicht immer. Ein DHL-Kunde bekommt seine Sendung in fragwürdigem Zustand zugestellt. Trotz Nachverpackung.

München – Wer sich ein Paket verschickt, kann dabei auf verschiedene Dienstleister zurückgreifen. Zu den bekanntesten Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, zählen DHL, Hermes, DPD und UPS. Doch nicht immer sind die Kunden mit der Dienstleistung einverstanden.

So kommt es immer wieder zu Beschwerden, oft auch bei den Paketempfängern. Eine Familie klagte jüngst über einen absurden Ablageort, den ein Bote für ihr Hermes-Paket wählte. In einem anderen Fall arbeitete ein DPD-Bote zwar tadellos, doch Nachbarn sorgten für einen Eklat.

DHL-Kunde erlebt den dreifachen Paket-Albtraum – „Geworfen, aufgerissen, Ware weg“

Ein DHL-Kunde war nun ebenfalls gänzlich unzufrieden, nachdem sein Paket ausgeliefert wurde. Er hatte die Sendung zwar persönlich entgegennehmen können. Doch der Zustand seines DHL-Pakets war alles andere als gut, wie er auf Facebook öffentlich machte. In der Gruppe DHL Paket richtete sich sein Frust direkt gegen das Unternehmen.

„Hallo DHL Paket, arbeiten eigentlich nur noch lustlose Menschen bei euch?“, begann er seinen Wut-Post. Für ihn wurde offenbar gleich in dreifacher Weise der Paket-Albtraum wahr, wie der Empfänger weiter ausführte: „Davon mal ab, dass Wunschliefertermin der 03. Januar 2023 war und das Paket HEUTE, am 7. Januar zugestellt wurde... Geworfen, aufgerissen, fehlende Ware. Immer schlimmer wird‘s mit den Lieferdienste.“

Und hatte einen ironischen Rat für DHL: „Wie wäre es denn, wenn man die Leute entsprechend bezahlt, die diesen Job machen? Dann gehen die auch mit mehr Motivation arbeiten. Naja zumindest einige.“ Seinem Post fügte der Facebook-Nutzer drei Fotos seines DHL-Pakets bei. Auf dem ersten Bild war der Schriftzug „Nachverpackt“ deutlich zu erkennen.

DHL-Paket wird nachverpackt – doch es kommt völlig demoliert beim Empfänger an

DHL hatte das Paket also neu einpacken müssen, möglicherweise aufgrund eines Schadens an der ursprünglichen Verpackung. Die beiden weiteren Fotos zeigten allerdings, dass sich auch am nachverpackten Paket deutliche Risse und Löcher auftaten. Den Angaben des DHL-Kunden fehlte auch die erwartete Ware in dem demolierten Paket.

Das DHL-Paket eines Kunden wies trotz Nachverpackung klare Risse und Löcher auf. © Screenshot / Facebook.com/DHLPaket

„Nicht lange warten und sofort reklamieren“, kommentierte ein anderer Facebook-User: „Ware weg? Strafanzeige wegen Diebstahl stellen.“ Der Empfänger antwortete darauf, dass er zunächst abwarten wolle, „wie sich die Herrschaften dazu äußern“. Doch er behalte sich diesen Schritt vor. „Das hätte ich so gar nicht angenommen“, meinte ein weiterer Nutzer beim Anblick des zerfetzten Pakets.

Paket-Desaster: DHL reagiert vorerst nicht auf Empfänger-Beschwerde

Doch der DHL-Kunde hatte darauf offenbar keinen Einfluss, die Sendung sei wie verabredet „abgestellt“ worden. „Spricht ja auch generell nichts dagegen“, sagte er, beklagte sich aber: „Das Originalpaket total aufgerissen, fehlende Ware. Und dann auch noch die Neuverpackung so geschrottet? Keine Polsterung in der neuen Umverpackung. Einfach nur total beschissener Service geworden.“

Während es für die Beschwerde des DHL-Kunden unter den Facebook-Usern durchaus Verständnis gab, ließ eine Reaktion von DHL bislang noch auf sich warten. Ein weiterer DHL-Kunde verfasste kürzlich einen bunten Wutzettel an seinen Boten. Dagegen lobte ein Katzenbesitzer seinen DHL-Boten jüngst für dessen „ganz nette Geste“. (kh)