„Multon“: DHL-Kunde fragt sich, wo sein Paket jetzt sei

Von: Victoria Krumbeck

Eine Zustellinformation soll den Kunden verraten, wo sich ihr Paket befindet. Doch wenn man die Information auf dem Zettel nicht versteht, fängt das große Raten an.

München - Die Weihnachtszeit ist auch gleichzeitig die Zeit der Pakete. Dass es dabei zu dem ein oder anderen Malheur kommt, ist keine große Überraschung. Doch einige Kunden sind über die Zustelldienste wie DHL verärgert. So fand ein Kunde statt der bestellten Pakete Müll und einen Zigaretten-Stummel vor der Haustür. Eine andere DHL-Kundin bekam zwar ihr Paket, doch dieses war an mehreren Seiten aufgerissen. Auf Twitter teilte ein DHL-Kunde eine weitere Paketenttäuschung. Er bekam die Information, dass sich das Paket bei „Multon“ befindet. Das wiederum hinterließ bei dem Kunden ein Fragezeichen.

DHL-Kunde bekommt Zustellnachricht und versteht Ablageort nicht

Zwei Wörter und eine Zahl. Das ist die Information, die ein DHL-Kunde auf seiner Zustellbenachrichtigung zu lesen bekam. Er fotografierte die Nachricht und teilte sie auf Twitter. „Ein Paket — Multon“, steht auf dem Schein. So richtig viel konnte der Kunde damit nicht anfangen, denn er fragte sich: „Wo ist denn das Paket jetzt?“

In den Kommentaren haben die Nutzer eine Idee. Denn das Wort „Multon“ hört sich so ähnlich an wie das Wort „Mülltonne“. Schon oft haben Kunden Pakete in Mülltonnen gefunden, doch nicht jeder ist von dem Ablageort begeistert. Auch unter den Kommentaren berichtete eine Userin, dass sie ihr Paket in der Bio-Mülltonne vorfand. Ein anderer User denkt gleich einen Schritt weiter und kommentierte: „Mittlerweile bei der Müllabfuhr.“

DHL-Ablageort des Pakets ungewiss: Twitter-User geben Tipps

Als Ablageort kam nicht nur die Mülltonne ins Spiel. „Multon Bradley. Bei der Spielzeugfirma“, kommentierter ein User und meint damit wohl die bekannte Spielzeugfirma „Milton Bradley Company“, die viele unter „MB-Spiele“ kennen. „Im Multon. Offenbar ein neues Hotel“, kam ein anderer Twitter-User auf die Idee. Etwas pragmatischer sah es dann ein weiterer Nutzer und vermutet den Nachbarn „Herr Multon“ dahinter.

Ob das Paket schließlich in der Mülltonne, im Hotel oder bei Herr Multon gelandet ist, hat der DHL-Kunde noch nicht aufgelöst. Doch nicht nur bei DHL läuft es zur Weihnachtszeit nicht rund. Auch andere Zustellunternehmen sorgen für Schwierigkeiten. (vk)