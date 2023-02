DHL-Kundin meckert über Ablageort – doch sie wird eines Besseren belehrt

Von: Michelle Brey

Mit der Paketzustellung von DHL war eine Kundin ganz offensichtlich nicht zufrieden. Ein Facebook-User gab ihr Kontra.

München – Ob wertvoller Inhalt oder nicht – bei einer Paketzustellung hofft so ziemlich jeder Kunde, dass nichts schiefgeht. Umso ärgerlicher, wenn Pakete gar nicht zugestellt werden oder Pakete in Briefkästen gestopft werden. Die Beschwerde wird von den Kunden bekannter Unternehmen wie DHL, Hermes, DPD oder der Konkurrenz werden dann zumeist über die sozialen Medien kundgetan. So auch von einer Facebook-Userin, die ganz und gar nicht begeistert über die Zustellung war.

DHL-Kundin meckert über Ablageort ihres Pakets – „Was ist da schwer zu verstehen?“

„Eigentlich sagt das Bild schon alles“, fing die DHL-Kundin ihr Posting an. Schließlich stehe sogar auf dem Paket geschrieben, „dass es nur PERSÖNLICH abgegeben werden muss“, fuhr sie fort. Ein Blick auf das beigefügte Foto zeigt einen aufgedruckten Schriftzug in unübersehbarer Größe: „Bitte persönlich abgeben“. Abgestellt wurde das Paket vor der Haustür im Freien. Nicht zuletzt habe die Kundin nach eigenen Angaben sogar noch alternativ die Abgabe an den Nachbarn für die Zustellung eingetragen.

„Was ist da eigentlich schwer zu verstehen?“, fragte sich offenbar ziemlich aufgebracht. Noch dazu bemängelte sie, dass es keine Beschwerdestelle auf der DHL-Homepage gebe. Zu guter Letzt verfasste sie noch eine Bitte an das Unternehmen: Um die Mitarbeiter solle sich gekümmert werden. „Und schult sie“, fügte sie noch an.

Kundin bemängelt DHL-Zustellung – und wird eines Besseren belehrt

Das Team von DHL reagierte aber prompt in der Kommentarspalte von Facebook und antwortete der Kundin. Sie solle das Anliegen entweder im DHL-Facebook-Chat melden oder das Anliegen mitsamt Sendungsnummer, Empfängerdaten und Foto an facebook@dhl.com mailen und dabei den Facebook-Namen vermerken. Auf das Problem an sich gab DHL zunächst keine öffentliche Antwort.

Über die DHL-Zustellung ihres Pakets war eine Kundin nicht begeistert. © Screenshot / Facebook.com

Ein anderer Facebook-User hingegen ging direkt auf die Beschwerde der Kundin ein – und belehrte sie eines Besseren. „Solange die hoch gepriesenen Absender, in diesem Fall eine Online-Apotheke, nicht den Service ‚Persönliche Zustellung‘ buchen, ist es völlig egal, was der Absender auf seine Kartons drucken lässt“, schrieb er. Eine Antwort erhielt er von der Kundin darauf jedoch nicht mehr.

