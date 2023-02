„DHL hat unsere Pakete sicher geliefert“: Kunde voller Ironie, als er Lieferort fotografiert

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Paketzustellung in Abwesenheit stellt man sich anders vor: Ein Paketbote hat nicht einmal versucht, die Lieferung zu verstecken – Twitter-Nutzer reagiert mit Ironie.

Niedersachsen – Auf Facebook, Twitter und Co. zeigen, dass die Paketzustellung nicht immer so abläuft, wie erhofft. Das kommt immer öfter vor. Beschädigte Pakete, freche Nachrichten von Paketzustellern oder gar unauffindbare Sendungen – die Beschwerden häufen sich. Ein Twitter-Nutzer zeigt ein Bild, wie sich DHL eine sichere Paketlieferung vorstellt.

Pakete unter Fußmatte: „DHL hat unsere Pakete sicher geliefert“

Die Option der Paketablage an einem sicheren Ort wird bei Paketdienstleistern wie DHL, Hermes, UPS oder DPD angeboten. Die Vorstellungen von „sicher geliefert“ gehen von Empfänger und Paketzusteller offenbar auseinander. Ein Nutzer teilte am Mittwoch ein Bild einer DHL-Zustellung auf Twitter. Zu sehen sind zwei große und ein kleines Paket vor einer Haustür – die draufgelegte Fußmatte verdeckt die Pakete kein bisschen. „DHL hat unsere Pakete geliefert. Sicher vor fremden Zugriff an einer für Dritte unzugänglichen Stelle“, schreibt der Nutzer voller Ironie in die Caption.

Pakete vor der Tür abgestellt: „Schön zu sehen, wenn Leute mitdenken“

Zumindest waren die Pakete auf den ersten Blick unbeschädigt und noch da, wo sie abgestellt wurden. In den Kommentaren des Posts äußert sich ein anderer Nutzer mit ebenso ironischen Worten: „Schön zu sehen, wenn Leute mitdenken.“ Der Paketbote wollte wohl wenigstens den Anschein machen, das Paket verstecken zu wollen. DHL hat bisher nicht auf den Twitter-Post reagiert.

Solche Lieferungen sind bei dem Zeitdruck der Paketdienstleister kein Wunder. Rund um die Uhr sind sie unterwegs, um alle Pakete zu liefern. Als Folge klingeln Boten auch immer seltener bei den Empfängern. Demnach häufen sich die Erfahrungsberichte mit DHL-Lieferungen auf Twitter und anderen Portalen. Erst kürzlich warf ein DHL-Bote ein Paket durch das Fenster, damit die Empfängerin es nicht aus der Filiale abholen müsse. (hk)