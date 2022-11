DHL: Neuerung bei Rücksendungen an Amazon – aber nicht für alle Bestellungen

Von: Anna Lorenz

Wer bestellte Waren an Amazon zurückschicken will, darf sich über Neuerungen bei den Retoure-Regeln freuen – und Paketdienstleister DHL setzt noch eine Erleichterung für Verbraucher obendrauf.

München – Weihnachten naht und in Anbetracht der Energiekrise und daraus resultierenden Inflation gilt heuer: Der Preis potenzieller Geschenke wird voraussichtlich um einiges entscheidender sein als noch in den vergangenen Jahren. Insbesondere online halten Verbraucher daher schon jetzt Aussicht nach Schnäppchen – der anzunehmende Haken hierbei: die Rückgabefristen. Hier ändert Online-Händler Amazon nun allerdings die Konditionen und steigert dadurch zusätzlich seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Einzelhandel.

Online-Handel und Weihnachtsgeschäft: Gibt es einen Haken?

Lange zeichnete sich der Trend ab, im Zuge der Corona-Pandemie wurde es dann mehr als deutlich: Online-Handel boomt. Internetriesen wie Amazon dürfen damit rechnen, insbesondere in der Weihnachtszeit besonders umsatzstark zu sein. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt verdrängen die Online-Händler nicht selten große Teile des klassischen Flächenhandels – kein Wunder, können Sie doch mit Bequemlichkeit und häufig niedrigeren Preisen punkten.

Wer allerdings lange im Vorfeld Weihnachtsgeschenke im Netz erwirbt, muss bedenken: Im Fernabsatzgeschäft besteht zwar immer ein Widerrufsrecht von 14 Tagen – darüber hinaus bleibt es aber dem Händler überlassen, wie lange er Waren zurücknimmt. Anderes gilt freilich für mangelhafte Artikel.

Amazon verlängert Rückgabefristen: Diese Produkte sind von den Regeln umfasst

Damit dieser Faktor Kunden nicht davon abhält, Weihnachtsgeschenke auf Amazon zu erstehen, verlängert der Shop, wie bereits in vergangenen Jahren, auch heuer wieder seine Retourenfristen. Heißt konkret: Wer im November oder Dezember 2022 bestellt, hat ein Rückgaberecht bis zum 31. Januar 2023. In Anbetracht der gegenwärtigen Lieferengpässe kann also frühzeitig geshoppt werden.

Allerdings weist der Händler darauf hin, dass die Ware im Retouerenfall genau so, wie sie erhalten wurde, auch wieder zurückgeschickt werden muss. Gänzlich ausgenommen von der Rückgabe-Regel sind:

Waren, die entsiegelt wurden: Produkte aus dem Gesundheits- bzw. Hygienesektor, Ton- oder Videoaufnahmen, Computersoftware

Individualisierte Waren

Schnell verderbliche Waren

Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte (Ausnahme: Abonnement-Verträge)

Verschiedene alkoholische Getränke

Dienstleistungen, wenn sie bereits erbracht wurden (Hier dürfte eher ein Rücktritt als eine Rückgabe gemeint sein)

Retouren an Amazon: DHL bietet weitere Erleichterung für Verbraucher

Wer sich zur Rücksendung von Waren entschließt, kann bei Paketdienstleister DHL nun einen weiteren Service in Anspruch nehmen, den es bislang nur bei UPS gab. Die Produkte können ohne Karton abgegeben werden. DHL verpackt die Ware, für die der Kunde einen QR-Code von Amazon erhält, selbst und liefert sie an den Händler zurück. Das kann allerdings eine Weile dauern, da DHL diese Retoure bis zu einer Woche lang sammelt, bevor eine Rücklieferung erfolgt.