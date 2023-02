Neue Packstation erfunden? DHL-Rätsel nach verwirrenden Angaben zum Paket-Ablageort

Von: Marcus Giebel

Packstation 2.0? Ein Amazon-Kunde fand das von DHL ausgelieferte Paket auf einem Holzstapel. © Screenshot Twitter/@MiBri12

Es ist immer eine spannende Frage: Wo landet das bestellte Paket? Bei einem Amazon-Kunden löst DHL mit der Ankündigung und dem Beweisfoto ein großes Rätsel aus.

München – Was wäre das Leben ohne Überraschungen? Und die müssen nicht nur an Weihnachten mit (Geschenk-)Paketen zu tun haben. Diese Erfahrung machte ein Amazon-Kunde und teilte sie via Twitter. Sein Post zeigt einen Screenshot des Beweisfotos der erfolgreichen Paketzustellung, die laut seinen Angaben durch DHL erfolgt sein soll. Es kann nicht gesichert gesagt werden, dass das Bild und die Darstellung des Kunden der Wahrheit entsprechen. Es aber auch keinen Grund, daran zu zweifeln.

Die beiden guten Stücke – unverkennbar mit dem Logo des großen Online-Versandhändlers versehen – wurden auf einem Holzhaufen deponiert, der sich offenbar auf einem Hinterhof befindet. Neben einer Hauswand ist ein Tor zu sehen, das mit einer Bambusmatte verstärkt ist. Somit ist alles hinter dem Tor vor Blicken von außen geschützt. Also nicht der schlechteste Paket-Ablageort – wobei das ja auch immer vom Wetter abhängig ist, wie der Fall eines DPD-Kunden zeigte.

DHL hat geliefert: Dieses Beweisfoto erreichte den Kunden. © Screenshot Twitter/@MiBri12

DHL sorgt bei Paketlieferung für Rätsel: „Habe die Packstation irgendwie anders in Erinnerung“

Aber darum ging es dem Twitter-User auch gar nicht. Vielmehr wunderte er sich, weil ihm DHL zuvor einen anderen Umgang mit dem Paket angekündigt habe. „‚Ihr Paket wird an die Packstation geliefert‘, haben sie gestern noch geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe die Packstation irgendwie anders in Erinnerung“, schrieb das selbsternannte Mitglied vom Team ‚viel zu nett‘, wie sein Twitter-Profil verrät.

Und weil er so nett ist, teilte der Amazon-Kunde auch seine erst später gewonnenen Erkenntnisse mit der Twitter-Welt. Denn wie sich herausstellte, hatte DHL die Ankündigung zumindest zum Teil wahr gemacht. „Ahh, Rätsel gelöst“, kommentierte der User selbst unter seinem Post: „Das Paket wurde auf drei aufgeteilt, DHL hat eines zur Packstation gebracht und danach zwei zur Holzhaufen-Packstation.“

Stellt sich nur die Frage: Warum wurden die drei Amazon-Pakete vom DHL-Boten an getrennten Orten abgelegt? So musste der Kunde das eine Paket offenbar persönlich an der Packstation abholen. Während die anderen beiden am gut versteckten Paketablageplatz Holzhaufen landeten.

DHL verwundert über Paket-Ablageort: Twitter-User versucht sich an Definition von Packstation

Ein anderer User versuchte sich in den Kommentaren an einer nicht ernst gemeinten Erklärung für das DHL-Rätsel. „Packstation = mehr als ein Paket liegt da, trifft zu. Darfst da nicht so kleinlich sein“, schreibt er mit einem augenzwinkernden Smiley als Abschluss.

Von einem anderen Twitter-Nutzer kommt der Hinweis, ein Foto zu machen und dieses an DHL zu schicken. Ein Dritter schickt nur Smileys, die sich kaputt lachen oder Zähne zeigen. Aber zum Glück hat auch der Adressat der Pakete seinen Humor trotz des Wirrwarrs nicht verloren. Und kann sich nun an den Inhalten erfreuen. So viel Glück hatte ein anderer DHL-Kunde nicht, er erlebte den dreifachen Paket-Albtraum. (mg)