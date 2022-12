DHL-Packstation für Kunden unerreichbar: „Müssen mal über die Zugänglichkeit reden“

Von: Kai Hartwig

Sein Paket an der Packstation abzuholen, ist laut DHL-Homepage „rund um die Uhr“ möglich. Ein Kunde in Bayern erlebte nun, dass dies nicht überall geht.

Moosburg – Wer sein Paket von DHL geliefert bekommt, hat mehrere Empfangsoptionen. Man kann es einerseits persönlich entgegennehmen. Eine andere Möglichkeit ist es, dass Nachbarn oder Freunde die Paketannahme stellvertretend übernehmen. Oder aber man lässt den DHL-Boten das Paket in einer DHL-Filiale oder an einer Packstation hinterlegen.

Nicht immer läuft letztere Variante nach Wunsch. Ein DHL-Kunde reagierte kürzlich verärgert, nachdem seine Fracht bei der Auslieferung in ein Fach einer Packstation gequetscht und stark deformiert wurde. So weit kam es bei einem anderen Kunden des Logistikunternehmens erst gar nicht.

DHL-Kunde kommt nicht an die Packstation ran – „Müssen mal über die Zugänglichkeit reden“

Er hatte nun ein ganz anderes Problem an einer DHL-Packstation: Der Kunde kam erst gar nicht in die Nähe. Die Paketabholung wurde für den Mann, der seinem Profil vermutlich in oder nahe Moosburg wohnt, so zu einem Ding der Unmöglichkeit. Auf der Facebookseite von DHL-Paket postete er ein Bild, das den Grund für sein Dilemma mit der DHL-Paketstation offenbarte.

„Wir müssen mal über die Zugänglichkeit zu Packstation 158 reden“, schrieb er zu dem Foto. Darauf sieht man im Vordergrund eine rot-weiß-gefärbte Schranke sowie mehrere Schilder. „Privatgrundstück. Betreten verboten!“ steht auf einem davon unmissverständlich. Das wäre an sich auch kaum problematisch, würde sich nicht ausgerechnet die DHL-Packstation auf dem Privatgrundstück befinden. Hält sich der Paketempfänger an geltendes Recht, darf er sich wohl nicht auf den Weg zur Packstation begeben.

DHL reagiert auf Kunden-Beschwerde über Packstation – „Können darauf direkt keinen Einfluss nehmen“

Doch wie soll er dann sein Paket erhalten? Immerhin reagierte das Social-Media-Team von DHL auf den Post ihres Kunden. „Wir geben das gerne weiter, wenn Du uns noch die Postleitzahl dazu nennst“, hieß es dort. Was die Zugangsmöglichkeiten angeht, konnte DHL dem Kunden nur wenig Hoffnung machen. „Grundsätzlich obliegt die Zugänglichkeit zu dieser Packstation dem Besitzer des Grundstückes und wir können darauf direkt keinen Einfluss nehmen“, schrieb ein DHL-Mitarbeiter.

„Da Betreten verboten ist, kann man doch mit dem Auto bzw. Fahrrad auf das Gelände fahren? Wenn man gelenkig genug ist, berühren die Füße nie den Boden. Sarkastisch? Vielleicht“, kommentierte ein Facebook-Nutzer die knifflige Situation.

DHL-Packstation auf dem Parkplatz eines Supermarktes – Kunde hat wohl großes Zeitfenster

Doch so viel Aufwand muss man mutmaßlich gar nicht betreiben. Die Hauswand auf dem Facebook-Foto lässt erahnen, dass es sich bei dem Privatgrundstück um den Parkplatz an einem Supermarkt handelt. Demnach sollte es zumindest zu Öffnungszeiten der Filiale möglich und erlaubt sein, das Grundstück zu betreten. Somit wäre die Abholung eines Pakets an der Packstation in einem recht großen Zeitfenster und an mehreren Tagen in der Woche problemlos möglich. Allerdings verspricht die DHL-Homepage, dass man seine Pakete „rund um die Uhr“ an Packstationen abholen könne.

Unterdessen kann auch die DHL-Konkurrenz nicht immer glänzen. Eine Hermes-Kundin erhielt jüngst eine Paketkarte, auf der ein fragwürdiger Ablageort vermerkt war. (kh)