DHL-Paket mit Kinder-Spielzeug völlig zerfetzt: „Der ganze Karton stinkt nach Glühwein“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele Menschen zu Weihnachten dazu. Ein DHL-Paketempfänger musste diese Erfahrung nun auch machen.

München – Rund um die Weihnachtszeit müssen die Paketboten richtig schuften. Mehr Sendungen als in den Tagen und Wochen vor Weihnachten werden in keinem vergleichbaren Zeitraum des Jahres verschickt. Die bekannten Versanddienstleister DHL, DPD, Hermes, GLS oder UPS können sich über zu wenig Arbeit für ihre Zusteller nicht beklagen.

Ab und an erfreuen die Paketboten Empfänger mit lustigen Nachrichten, wie jüngst ein DHL-Bote mit seinem Zettel bewies. Doch es gibt auch Fälle, in denen die Zustellung einer Sendung alles andere als spaßig verläuft. Ein Hermes-Bote musste traurig feststellen, dass die Hilfsbereitschaft der Nachbarn eines Paketempfängers sehr gering war.

DHL-Paket mit Lego-Spielzeug für Kinder kommt völlig zerfetzt an und „stinkt nach Glühwein“

Mit einem ganz anderen Problem hatte nun ein DHL-Kunde zu tun. Er erwartete ein großes Paket, doch als er es in Empfang nehmen konnte, traf ihn fast der Schlag: Dessen Zustand war desaströs. Auf der Facebook-Seite von DHL-Paket veröffentlichte der Paketempfänger ein Foto der ramponierten Sendung. Und machte seinem Ärger Luft.

„DHL, es ist schön, wie ihr mit Paketen umgeht“, schrieb er. Der DHL-Kunde ergänzte, dass sein Paket mit deutlicher Verspätung erst bei ihm angekommen sei, er habe sich darüber an anderer Stelle mehrfach beschwert. „Dann ist das Paket umverpackt worden von DHL und selbst dann stinkt der ganze Karton nach Glühwein“, führte der Paketempfänger weiter aus.

Der Alkoholgeruch habe ihn erst recht fassungslos gemacht, weil das Paket Kinderspielzeug enthalten habe. Das Paket sei mit Glühwein „komplett getränkt, so dass auch die Verpackung der Lego-Packungen im Inneren den Gestank eingezogen haben. Nun kann ich meinen Kindern Lego-Packungen mit Glühweingestank unter den Baum legen“, meinte er: „Ich habe ja nichts dagegen, wenn Ihr eine Weihnachtsfeier habt, aber lasst doch bitte unsere Pakete aus dem Spiel.“

Paketempfänger bekommt beschädigte, nach Glühwein stinkende Sendung – DHL reagiert auf Beschwerde

Wie der Glühwein an das Paket gekommen sein könnte, lässt sich derweil schwer feststellen. Ob dafür wirklich ein DHL-Mitarbeiter oder aber ein Angestellter des Paketversenders Media Markt verantwortlich ist, ebenso wenig. Dennoch reagierte das Social-Media-Team von DHL auf die Beschwerde des Kunden.

Dieses DHL-Paket kam zerfetzt bei seinem Empfänger. Und hatte einen speziellen Geruch. © Screenshot / Facebook.com/DHLPaket

„Es tut mir leid zu hören, dass Dein Paket beschädigt zugestellt wurde“, kommentierte ein DHL-Mitarbeiter den Post. „In so einem Fall ist es am einfachsten die Annahme zu verweigern“, schrieb er weiter: „Wenn sich erst im Nachhinein ein Schaden am Sendungsinhalt zeigt, kann selbstverständlich eine Schadensanzeige aufgegeben werden.“ Der DHL-Mitarbeiter fügte einen Link an, der dem Paketempfänger die Kontaktaufnahme mit dem entsprechenden Bereich des Kundeneservice erleichtern sollte.

Ob es der DHL-Kunde für den Schaden an seinem Paket entschädigt wurde, bleibe derweil offen. Auch für einen anderen Paketempfänger verlief kürzlich die Zustellung nicht gerade nach Plan. Sein Paket wurde vom DHL-Boten meterweit über einen Zaun geworfen – obwohl sich darin Porzellan befand. Immerhin entlarvte ein Video die fragwürdige Aktion des Zustellers. (kh)