DHL-Kundin wütet über aufgerissenes Paket: „Absolute Frechheit, nicht das erste Mal“

Von: Kai Hartwig

Die DHL-Sendung einer Paketempfängerin kam bei dieser in einem unsäglichen Zustand an. Nach Angaben der Kundin war dies kein Einzelfall.

München – Bei einer Paketsendung können Kunden auf verschiedene Logistikunternehmen zurückgreifen. Zu den bekanntesten Paketlieferdiensten zählen DHL, Hermes, DPD und UPS. Doch nicht immer können die großen Namen der Branche ihre Dienstleistungen zur Zufriedenheit der Kunden durchführen.

Immer wieder kommt es zu Fehlern und Unstimmigkeiten beim Paketversand. Kürzlich beschwerte sich ein DHL-Kunde über den vermeintlich sicheren Ablageort seines Pakets. Dass die Abgabe an Nachbarn auch kein Garant für eine problemfreie Zustellung ist, zeigte sich bei einem DPD-Paket.

DHL-Kundin verärgert: Paket kommt völlig zerstört bei ihr an – „Ist nicht das erste Mal“

Dagegen war eine Kundin von DHL wohl persönlich anwesend, als ihr Paket zugestellt wurde. Allerdings kam die Sendung in einem Zustand bei ihr an, der sie nur noch wütend machte. Auf der Facebookseite von DHL Paket postete sie ein Bild des deutlich zerstörten Pakets.

„Absolute Frechheit, ein Paket so zuzustellen“, machte sie sich ihrem Ärger Luft. Offenbar waren bereits zuvor beschädigte Sendungen bei der DHL-Kundin angekommen: „Und das ist nicht das erste Mal, meine letzten Pakete sahen so ähnlich aus“, behauptete die wütende Empfängerin.

Beim Blick auf das Foto sah man deutlich, dass das DHL-Paket an der einen Seite aufgeplatzt war und dadurch ein großes Loch aufwies. Zudem schien es so, als habe sich jemand an der Oberseite der DHL-Sendung zuschaffen gemacht und den Klebestreifen teilweise geöffnet.

DHL-Sendung erreicht Empfängerin stark beschädigt – Paketdienstleister reagiert nicht auf Beschwerde

Eine Facebook-Userin hatte offenbar ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. „Mein Karton wurde geöffnet und der Inhalt aufgerissen“, schilderte sie: „Echt toll momentan.“ Ein Nutzer wollte derweil von der Empfängerin wissen, ob die DHL-Sendung trotz Schäden am Paket unbeschadet sei. „Inhalt kaputt?“, fragte er. Das konnte die Paketempfängerin immerhin verneinen: „Der ist zum Glück ganz.“

Über dieses beschädigte DHL-Paket ärgerte sich eine Kundin. © Screenshot / Facebook.com/DHLPaket/community

Eine Reaktion von DHL zu dem Vorfall blieb bislang noch aus. Wie es zu den massiven Beschädigungen am Paket kam, ließ sich vorerst nicht klären. Es blieb somit offen, ob diese durch ein Fehlverhalten eines DHL-Mitarbeiters entstanden sind oder der Versender des Pakets keine geeignete Verpackung für den Inhalt der Fracht wählte.

Derweil klagen nicht nur DHL-Kunden ab und an über misslungene Lieferungen. Auch der Empfänger eines Hermes-Pakets war extrem sauer, nachdem der Inhalt seiner Sendung stark beschädigt ankam. (kh)