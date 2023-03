DHL streicht Service bei Sendungsverfolgung – mit einem Trick klappt es trotzdem

Von: Victoria Maiwald

Ist die Bestellung getan, warten Kunden meist sehnsüchtig auf ihr Paket und verfolgen es bei DHL. Doch dort wurde nun ein Service gestrichen.

Dortmund – Sobald eine Bestellung raus ist, haben Kunden von DHL eigentlich die Möglichkeit ganz genau zu verfolgen, wo sich die Ware derzeit befindet. Doch aktuell hat das Paket-Unternehmen einen Service gestrichen und das genaue Tracking klappt so nicht mehr, berichtet RUHR24.

DHL streicht Service in der Sendungsverfolgung: Genaue Ortsangaben werden nicht mehr gemacht

Es geht um die Standort-Informationen, die DHL eigentlich immer mitgibt, wenn sich ein Paket auf dem Weg zu einem nach Hause befindet. Denn normalerweise hat DHL immer die Information mitgegeben, in welchem Paketzentrum sich die Ware derzeit befindet.

Wurde ein Paket in einem der deutschlandweit rund 35 Paketzentren abgescannt, erhielten Kunden eine Nachricht. Auch, wenn es dann letztendlich in der Zielregion angekommen und ins Zustellfahrzeug geladen wurde.

DHL-Sendungsverfolgung macht aktuell keine Ortsangaben mehr

So konnten Kunden immer recht gut abschätzen, wann ein Paket nun ankommen wird – auch wenn DHL noch keinen Zeitpunkt genannt hat. Denn befindet sich ein Paket noch in Süddeutschland, wird es nicht unbedingt am nächsten Tag in Hamburg ankommen.

Zwar gibt es weiterhin Nachrichten darüber, dass eine Sendung von DHL bearbeitet wurde oder in der Region des Empfängers angekommen ist. Allerdings verschweigt DHL die Ortsnamen der Paketzentren, in denen sich die Ware befindet.

Sendungsverfolgung von DHL-Paketen funktioniert nicht richtig – doch es gibt einen Trick

Bereits seit Anfang März wird die genaue Standortbestimmung laut Inside Digital nicht mehr angegeben. Ein Kunde fragte via Tweet bei DHL nach.

DHL teilt mit, dass derzeit an der Anzeige von Orten in der Sendungsverfolgung gearbeitet wird. Weiter heißt es: „Es handelt sich um vorübergehende Arbeiten. Wann genau diese beendet sind, ist derzeit leider nicht absehbar.“

Bis die Funktion von DHL wieder funktioniert und allen Kunden die Ortsangabe der Sendung wieder angezeigt wird, gibt es allerdings eine Möglichkeit, den Standort herauszufinden. Die Sendungsverfolgung mit Ortsangabe ist laut Paketda weiterhin unter dhl.com (nicht dhl.de) abrufbar (mehr digitale News bei RUHR24).