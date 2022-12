DHL-Zettel völlig unleserlich: Können Sie entziffern, wo der Bote das Paket abgeliefert hat?

Von: Kai Hartwig

Wer bei der Paket-Zustellung nicht da ist, bekommt vom Boten eine Benachrichtigung. Eine DHL-Karte half einem Empfänger nun aber gar nicht weiter.

München/Wien – Kurz vor dem Ende eines Jahres herrscht bei den Paketlieferdiensten traditionell Hochbetrieb. Die Zahl der Sendungen, die DHL, Hermes, DPD und andere zu den Empfängerinnen und Empfängern bringen sollen, steigt stark an. Das Geschäft rund um Weihnachten boomt alljährlich.

Dabei läuft die Zustellung der oftmals sehnlichst erwarteten Fracht nicht immer nach Wunsch ab. So warf eine Kundin DHL kürzlich vor, an ihrem zerstörten Paket für ein „Massaker“ gesorgt zu haben. Und bei einer Hermes-Kundin sorgte jüngst die fragwürdige Wahl des Ablageortes für Stirnrunzeln.

DHL-Zettel völlig unleserlich: Empfänger ruft Gewinnspiel aus, wo Paket sich befindet

Immerhin konnten die Kundinnen in diesem Fall ihr Paket – wenn auch in dem einen Fall arg mitgenommen – in den Händen halten. Dieses Ziel gestaltete sich dagegen für einen DHL-Kunden aus Wien deutlich schwieriger. Er veröffentlichte auf Twitter eine Sendungsbenachrichtigungskarte, die einfach nur Rätsel aufgab.

Zu seinem Tweet schrieb er: „Gewinnspiel. Wer entziffern kann, wo mein DHL-Paketkurier das Paket abgeliefert hat, gewinnt einen Kaffee.“ Der User fügte dem eine Nahaufnahme des DHL-Zettels hinzu, den er offenbar in seinem Briefkasten fand. Das Feld, in dem der Bote einträgt, bei wem das Paket in Abwesenheit des Empfängers stellvertretend hinterlassen wurde, war zwar ausgefüllt. Aber wirklich leserlich war das ganze nicht gerade.

Mit Mühe konnte man den ein oder Buchstaben einigermaßen entziffern. Beim Punkt „Tür/Haus“ war aber selbst mit viel Fantasie kaum herauszufinden, was der DHL-Bote dort hingeschrieben hat. Eigentlich erwartet ein Paketempfänger dort eine Zahlenkombination, welche auf die Hausnummer des alternativen Empfängers schließen lässt. Doch in diesem Fall war guter Rat teuer. Mehr als ein paar unleserliche Striche waren nicht zu erkenne.

DHL-Bote füllt Zettel vollkommen schludrig aus – Empfänger findet Paket-Ablageort trotzdem heraus

Das DHL-Rätsel des eigentlichen Paketempfängers verfolgte auch ein weiterer Twitter-User aufmerksam. „Bin schon auf die Auflösung gespannt“, schrieb er unter den Tweet. Und die konnte der Verfasser des Tweets dann auch doch selbst liefern. „Ich hab‘s“, verkündete er und deckt auf: Die Zahl soll die Nummer 14 darstellen. Er ergänzte, dass er sich den ausgelobten Kaffee daher nun selbst spendieren würde.

Dieser DHL-Zettel gab dem Empfänger Rätsel auf. © Screenshot / Twitter.com/marcoschreuder

Wie genau er auf des DHL-Rätsels Lösung kam und aus dem völlig unleserlichen Zettel die korrekte Adresse erschließen konnte, blieb unklar. Möglicherweise hatte er aber auch per Onlinesendungsverfolgung auf der DHL-Homepage oder in der DHL-App nach seinem Paket gefahndet. Und da digitale Schrift bekanntlich immer leserlich ist, könnte dort der genaue Aufenthaltsort der Paketsendung zweifelsfrei hinterlegt worden sein.

Kürzlich veröffentlichte auch ein deutscher Kunde seine Sendebenachrichtigung. Dort gab ein DHL-Bote an, dass das Paket sich „bei Chemnitz“ befinde – doch das war nur scheinbar eine sehr weitläufige Angabe des Ablageorts. (kh)