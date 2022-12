„Ekelhaft“: Bei dieser DHL-Zustellung läuft gar nichts, wie es soll

Von: Jannis Gogolin

Ein DHL-Kunde fand statt seines Pakets unappetitliche Hinterlassenschaften des Boten vor. © Screenshot / Twitter.com/Marco10573892

Über einen Paketboten ärgert sich ein Empfänger gewaltig. Denn anstelle der Lieferung findet der DHL-Kunde unappetitliche Hinterlassenschaften.

München – Erfahrungsberichte von gereizten Paketboten dürften um Weihnachten – dem Höhepunkt der Online-Bestellungen – nochmals zunehmen. Manchmal sind aber auch die Paketempfänger über die Arbeit der Zusteller verärgert, wie kürzlich bei einer Hermes-Lieferung direkt in die Mülltonne. Und auch bei diesem unerfreulichen Vorfall: Ein Twitter-Nutzer regte sich heftig über die Hinterlassenschaften eines DHL-Paketboten auf und prangerte dessen dreistes Verhalten an.

Eigentlich sollte eine Paketzustellung so aussehen: Ein Bote kommt, übergibt das Frachtgut persönlich oder hinterlegt es für den Empfänger an einem bestimmten Ort und geht wieder. Nicht so in diesem Fall, wie der Augenzeuge berichtete. „Gestern kommt zu uns der DHL-Fahrer vor die Tür. Fotografiert zwei Pakete vor unserer Haustür, raucht eine, druckt Kleber aus und schmeißt seinen Müll vor unsere Tür“, klagte der Kunde via Twitter. „Und die zwei Pakete nimmt er einfach wieder mit.“

DHL-Bote hinterlässt Zigaretten-Kippen und nimmt Pakete wieder mit – Kunde findet es „ekelhaft“

Nach Ankunft an der Zieladresse machte der Zusteller offenbar eine Zigarettenpause, die aufgerauchte Kippe landete auf dem Boden. Ein Verhalten, für das es an anderen Orten ein saftiges Bußgeld gibt. Als wäre dies nicht dreist genug, legte der DHL-Bote die Pakete ab, machte ein Foto davon, druckte zwei Klebezettel aus und verschwand wieder – mit den Paketen des Kunden. Die Überbleibsel der Klebezettel ließ er dagegen neben den Überresten der Raucherpause da. Das dicke Ende kam allerdings erst noch: Denn die zwei ersehnten Pakete packt er wieder ein und gab an: Zustellversuch erfolglos.

Ärger über vermeintliche Zustellversuche wie diesen gibt es häufig. Auf der Social-Media-Plattform Reddit packte Anfang November ein angeblicher DHL-Bote aus und berichtete über die schwierige Situation beim Lieferdienst. Derweil erklärte das Speditionsunternehmen, gut für die Hochphase um Weihnachten gewappnet zu sein. Damit die Fracht jedoch pünktlich ankommt, gibt das Unternehmen dessen Kunden bestimmte Fristen vor.

Außerdem setze der Lieferdienst immer mehr auf das sogenannte Live-Tracking – also die Möglichkeit, den Paketboten live über die App zu verfolgen. Das soll in der neuen Version der DHL-App enthalten sein, ebenso wie Briefankündigungen. Mit dieser sieht der User bereits morgens, welche Briefe ihm im Lauf des Tages zugestellt werden. Empfänger sowie Zusteller soll so das Leben erleichtert werden.