Mit Kaffee abnehmen? So schneiden beliebte Kaffeedrinks bei Edeka und Co. ab

Von: Stella Henrich

Verbraucher greifen gern zu Kaffeedrinks aus dem Kühlregal. Doch Vorsicht: Viele dieser Produkte sind zuckersüß. Wer eine Diät macht, sollte am besten die Finger davon lassen.

Kassel – Der Sommer ist vorbei, die Gewichtsabnahme kann also getrost auf das kommende Frühjahr verschoben werden. Wer das Thema aber nicht schon wieder aufschieben will, der sollte zumindest genau hinsehen, was er trinkt und isst. Denn nicht jeder Trend in der Gesundheits- und Fitnessbranche ist zum Abnehmen geeignet. Ein Trend sei beispielsweise Kaffee zum Abnehmen, berichtet das Portal betrugstest.com. Laut dem Bericht sind „viele der Meinung“, dass Kaffeekonsum den Stoffwechsel ankurbeln und die Fettverbrennung fördern kann. Mit einem Zusatz soll er sogar zum Diät-Booster werden. Überschüssige Pfunde adé? Funktioniert das mit Kaffee wirklich so leicht?

Mit Kaffee abnehmen? Beliebt sind Kaffeedrinks aus dem Kühlregal

In Deutschland hat der Kaffeekonsum eine Rekordmarke erreicht. Das berichtet der Deutsche Kaffeeverband. Im zweiten Quartal 2022 konsumierten Kaffeetrinker pro Kopf und pro Tag durchschnittlich 3,8 Tassen. Der jährliche Pro-Kopf-Konsum betrug 2022 rund 167 Liter. Dabei griffen viele Verbraucher zu Kaffeedrinks aus dem Kühlregal, „die oft zahlreiche Zusatzstoffe und Zucker enthalten“, so betrugstest.com. Ein Becher dieses gekühlten Kaffees könne bis zu 20 Gramm Zucker beinhalten, was etwa sieben Zuckerwürfeln entspricht. Zum Vergleich: Die WHO empfiehlt einen täglichen Zuckerkonsum von maximal 25 bis 50 Gramm und rät außerdem von zuckerfreien Süßstoffen zur Gewichtskontrolle ab. Es kommt also – wie so oft – auf den genauen Inhalt im Becher beziehungsweise dem Kaffeedrink an.

Mit Kaffee abnehmen? 92 Prozent der Produkte liegen über der empfohlenen Tagesration an Zucker

Der Vergleich der Produkte verschiedener Hersteller zeigt, dass drei Prozent der über 100 ausgewählten Kaffeedrinks bereits den maximalen täglich empfohlenen Zuckerkonsum abdecken, wenn man von einer Verzehrmenge von 250 ml ausgeht. Ganze 50 Prozent enthalten 20 Gramm Zucker oder sogar mehr.

Hersteller/Marke Zucker je 250 ml Müller Müllermilch Typ Kaffee Espresso Macchiato 22,0 Gramm Emmi CAFFÈ LATTE Vanilla 22,0 Gramm Mövenpick Iced Coffee Dark Chocolate 22,0 Gramm Starbucks Vanilla Frappuccino 23,5 Gramm Schwälbchen Caffreddo Latte Espresso 24,2 Gramm Rauch Cafemio Cappuccino 25,7 Gramm Rauch Cafemio Latte Macchiato Vanilla 25,7 Gramm

Die Auswertung zeigt, dass Verbraucher bereits bei der Hälfte der untersuchten Kaffeedrinks eine erhebliche Zuckermenge zu sich nehmen und somit die empfohlene tägliche Zuckeraufnahme deutlich überschreiten. Nur acht Prozent der Kaffeedrinks - wie etwa Emmi Caffeè Latte High Protein, Emmi Caffè Latte Double Zero oder auch yfood Trinkmahlzeit Coffee vegan - enthalten weniger als zehn Gramm Zucker. Das entspricht etwa drei Zuckerwürfeln. 92 Prozent der Drinks, also die große Mehrheit, liegt aber über der Marke von zehn Gramm Zuckeranteil.

Abnehmen mit Kaffeedrinks? Nutri-Score hilft beim Vergleich der Produkte

Wer also gesund abnehmen will, sollte genau hinschauen, zu welchem Kaffeedrink er im Kühlregal greift. Auch weitere zuckerhaltige Getränke wie Limo oder Cola tragen oftmals zu Übergewicht bei. Viele Supermärkte wie Edeka und Discounter wie etwa Aldi kennzeichnen ihre Produkte inzwischen daher mit dem Nutri-Score. Er zeigt, wie gesund oder ungesund die Lebensmittel sind und hilft Verbrauchern, die Nährwerte von Produkten zu vergleichen. Ab 2024 ändert sich dieser allerdings bei vielen Produkten.

Sportexperten raten bei einer Diät zu ausreichend Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und kalorienbewusstem Essen. Eine Tasse Kaffee kann beim Abnehmen sicher nicht schaden und den Erfolg der Diät auch nicht sabotieren. Zumindest sollten drei typische Fehler vermieden werden, wenn die Diät gelingen soll. (sthe)