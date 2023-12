Die beste Butter 2023 – diese Marken überzeugen

Von: Katja Heil

Drucken Teilen

Süßrahm, Sauerrahm, mild gesäuert, Bio oder mit Heumilch – Butter gibt es für jeden Geschmack. Stiftung Warentest hat pünktlich zur Plätzchen-Zeit 30 Butter-Produkte getestet. 24 davon schneiden gut ab.

Für viele Menschen gehört Butter selbstverständlich auf den täglichen Nahrungsplan – im Durchschnitt verzehrt jeder Deutsche rund sechs Kilo Butter im Jahr. Butter auf dem Brötchen, im Kuchenteig oder zum Verfeinern von Saucen – da kommt einiges zusammen. Stiftung Warentest hat den Check gemacht und das tierische Fett auf Geschmack, Geruch, Streichfähigkeit und mikrobiologische Qualität hin überprüft. Weiter Kriterien waren: mögliche Schadstoffe, Verpackung und Deklaration.

Welches ist die beste Butter laut Stiftung Warentest?

Insgesamt 30 verschieden Arten von Butter (davon ca. die Hälfte in Bio-Qualität) hat Stiftung Warentest aktuell analysiert und 24 davon gut bewertet. Dabei zeigte sich die Qualität besonders im Geruchs- und Geschmackstest, berichtet HEIDELBERG24. Unter den mild gesäuerten Buttersorten überzeugten die Produkte von Weihenstephan und Penny besonders und bekamen ein sehr gutes Urteil von den Testern, weil sie besonders frisch riechen und schmecken. Dasselbe gute Urteil erhielt die Sauerrahmbutter von Lidl und Meggle.

Erfreulich beim Testergebnis auch, dass in keiner Butter aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (Moah) nachgewiesen wurden, diese werden als krebserregend eingestuft. Mosh und Mosh-ähnliche Kohlenwasserstoffe, die sich im Körper anreichern können, sind allerdings in allen Produkten nachgewiesen worden, sieben sind nur sehr gering belastet, sechs davon aus Bio-Rahm. Wie genau die verschiedenen Buttermarken bei Stiftung Warentest abgeschnitten haben, kannst du in unserem Testbericht nachlesen.

Die Gewinner

Lidl Milbona Bio Butter aus frischem Rahm Bio: Note „gut“ (1,7)

Meggle Feine Butter: Note „gut“ (1,9)

Berchtesgardener Land Butter aus frischem Berg- und Alpenrahm: Note „gut“ (1,9)

Weihenstephan Butter: Note „gut“ (1,9)

Was ist besser Butter oder Margarine?

Jahrelang galt Butter als ungesunde Fettbombe und wegen ihres hohen Cholesterin-Gehaltes wurde vor allem Menschen mit Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vom Verzehr abgeraten. Doch ist Butter besser als ihr Ruf, denn längst haben Wissenschaftler festgestellt, dass Cholesterin aus Milchfetten für gesunde Menschen ungefährlich ist. Außerdem liefert Butter Vitamin A und B12, Calcium und Betacarotin. Mehr zum Thema „Butter oder Margarine“ kannst du hier nachlesen.

Allerdings empfiehlt die Deutsche Gesell­schaft für Ernährung Personen mit hohem Cholesterinspiegel, besser Margarine mit vielen mehr­fach ungesättigten Fett­säuren zu verzehren statt tierischer Fette. Die meisten Margarinen bestehen aus Raps- und Sonnenblumenöl. Diese Ölsorten liefern reichlich Omega-3- und Omega-6-Fett­säuren. Das sind mehr­fach ungesättigte Fett­säuren, die sich nach­weislich positiv auf Blut­­druck, Blut­gerinnung und die Herz­gesundheit auswirken.

Auf was sollte man beim Butterkauf achten?

Grundsätzlich sehen Verbraucherzentralen hier das Gütezeichen „Deutsche Markenbutter“ klar als Qualitätskriterium, denn dabei handelt es sich um Butter der höchsten Handelsklasse. Zum Erhalt des Gütezeichens müssen Hersteller ihre Butter jeden Monat amtlich begutachten lassen. In der Butterverordnung ist festgelegt, was einer Butter zugefügt werden darf und was nicht. Salz ist zum Beispiel erlaubt, muss aber als Beigabe auf dem Etikett gekennzeichnet werden.

Auch ist manchmal Beta-Carotin im Einsatz, das ist eine Vorstufe von Vitamin A und färbt die Butter leicht gelblich. Dies wird besonders im Winter eingesetzt, da Kühe im Winter weniger Grünfutter erhalten als im Sommer, die Butter daher von Natur aus weniger Beta-Carotin enthält als im Sommer und sonst leicht blass-weiß aussieht. Auch hier gilt eine Kennzeichnungspflicht. Auch interessant: „Butter einfrieren: So hält man das Milchprodukt länger frisch.“ (khei)