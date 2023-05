Ärger um „Legend of Zelda“: Kunde berichtet von üblem Vorfall bei Kaufland

Ärger auf Facebook für Supermarkt-Riese Kaufland. Ein Kunde beschwert sich heftig über den Umgang in einer Filiale in Karlsruhe. Doch wie fällt die Reaktion aus?

Bei diesen Kaufland-Kunden sitzt der Frust tief! In Karlsruhe hat ein Pärchen ein bittere Erfahrung beim Supermarkt-Riesen der Schwarz Gruppe gemacht. Die Geschichte erzählen die Frustrierten auf der Facebook-Seite von Kaufland. Das Social Media-Team ist gefordert, antwortet auch recht schnell auf die dringende Angelegenheit. Aber: Um was geht es beim Mega-Frust der Kaufland-Kunden?

Kunde stinksauer auf Kaufland – böse Überraschung bei Videospiel-Kauf

„Ich habe eine sehr schlechte Erfahrung bei Kaufland erlebt“, beginnt Facebook-User Phil S. an Kaufland gerichtet seinen Post auf der entsprechenden Community-Seite. Im Lauf des längeren Schreibens erklärt er die Situation. Zusammen mit seinem Partner sei er im Kaufland in Karlsruhe-Grünwinkel gewesen und wollte das neue Videospiel „The Legend of Zelda“ kaufen. Doch dabei passiert das Drama, wie echo24.de berichtet.

An der Kasse wurde S. „ein Kassenbon ausgehändigt, mit dem wir das Spiel in einem Umschlag an einer anderen Station abholen sollten“. Gesagt, getan, doch als die Kaufland-Kunden den Umschlag unweit von der Station inspizierten, ob denn auch alles vorhanden und in Ordnung war, stellten sie etwas fest: „Zu unserem Erstaunen war der Umschlag bereits an der Seite aufgeschnitten und die Spielkassette bereits gestohlen worden.“

Karlsruher Kaufland-Kunde sauer: „Noch nie so unhöfliche Mitarbeiter erlebt.“

Klar, dass sich Phil S. direkt beim Kaufland-Personal meldete und dieses über den fehlerhaften Gegenstand informierte. Aber: Statt Verständnis traf ihn wohl Unhöflichkeit. „Wir hatten noch nie zuvor so unhöfliche und unfreundliche Mitarbeiter erlebt. Sie hörten uns nicht zu, redeten über uns hinweg und logen uns ins Gesicht, was die Situation betraf“, beschreibt S. die Situation auf im Kaufland. Doch es kommt noch schlimmer.

„Sie wurden sehr laut und verloren fast die Beherrschung, als sie uns sagten, dass das Spiel doch in dem Umschlag war, und beschuldigten uns im Grunde des Diebstahls“, so der frustrierte Kaufland-Kunde, der nun ohne Spiel und ohne das ausgegebene Geld da steht. Er versuchte es über die Vorgesetzten, die an zwei unterschiedlichen Tagen wohl nicht zur Verfügung standen, und erklärt: „Wir sind immer noch schockiert über die Art und Weise, wie wir in dieser Situation behandelt wurden.“ Und wie reagiert Kaufland?

Kaufland reagiert auf wütenden Kunden: „Möchten uns für den Vorfall entschuldigen.“

Ein heikles Thema und ein heftiger Vorwurf an das Personal und die Filiale von Kaufland in Karlsruhe-Grünwinkel (Baden-Württemberg). Anders als bei manch nicht ganz ernst gemeinter Beschwerde bei Lidl oder der Nachfrage, ob die Lebensmittelpreise auch wieder sinken würden, geht es in diesem Facebook-Post um ein massives Problem, sollte der Vorfall den so abgelaufen sein. Doch das Social Media-Team von Kaufland reagiert zügig.

Der Post wurde am frühen Morgen um 4.05 Uhr abgesetzt, die Antwort folgte schon am Montagmittag. „Es tut uns sehr leid, welche Erfahrungen du bei deinem Kaufland machen musstest“, schreibt Kaufland unter den Frust-Kommentar – und weiter: „So was ist natürlich nicht im Sinne des Kunden und wir möchten uns für den Vorfall entschuldigen.“

Das Feedback wird demnach an das Kundenmanagement weitergereicht und Phil S. wird gebeten, eine Direktnachricht an Kaufland zu senden. Laut Social Media-Team gibt es dann eine Antwort per Mail. Wie es mit der Beschwerde weitergeht, ist erstmal nicht ersichtlich. Bleibt aber zu hoffen, dass der Ärger schnell beigelegt wird.