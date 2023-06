Wikinger-Diät: So gelingt das Abnehmen ohne großen Verzicht

Von: Yannick Hanke

Abnehmen ohne Verzicht: Was für viele Menschen schier unmöglich klingt, ist mit der „Wikinger-Diät“ tatsächlich machbar. Ein Blick auf den Trend.

Kassel – Sommerzeit bedeutet für viele Menschen auch ausgiebiges Speisen im Freien. Einladungen zum Barbecue, Grillfesten oder üppigen Picknicks reihen sich aneinander, der Genuss kennt nahezu keine Grenzen. Rächen tut sich das natürlich irgendwann auf der Waage oder beim Versuch, die Lieblingsjeans unter größter Anstrengung über den Hintern hochgezogen zu bekommen.

Wie aber wäre es, wenn bedenkenloses Essen bis zu einem Grad weiterhin möglich wäre, gleichzeitig aber auch die Kilos purzeln? Möglich macht das die sogenannte Wikinger-Diät. Dahinter verbirgt sich nicht nur ein neuer Abnahme-Trend, sondern auch eine entzündungshemmende Diät, die von Experten aus den USA zu den besten ihrer Art gekürt wurde.

Wikinger-Diät als Schlüssel zum Abnehm-Erfolg: Langfristige Ernährungsumstellung aus dem hohen Norden

Wie es ihr Name schon vermuten lässt, ist die Wikinger-Diät von der Ernährung sowie der Tradition des hohen Nordens inspiriert. Im Fokus steht dabei eine obst-, gemüse- und vollkornreiche Ernährung. Fleisch, Salz und Zucker kommen hingegen nur sehr selten vor. Verstanden werden sollte die Wikinger-Diät als langfristige Ernährungsumstellung mit klaren Regeln.

Bedeutet: Wer sich an das vorgegebene Konzept hält, muss auf keine Lebensmittelgruppe verzichten oder permanent Kalorien zählen. Ab und an ein Glas Wein trinken? Das ist absolut genehm. Die Wikinger-Diät zeichnet sich zudem durch pflanzliche Lebensmittel sowie regionale und nicht verarbeitete Produkte aus. Ein bekanntes Hausmittel kann beim Abnehmen aber auch helfen.

„Schlanke“ Ernährungsform: Wikinger-Diät setzt auf pflanzliche, ballaststoffreiche Lebensmittel

Wie unter anderem Sat.1 und der NDR berichten, würde der nordische Ernährungsplan Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index (GI) enthalten. Dadurch wird die Wikinger-Diät zu einer „schlanken“ Ernährungsform. Pflanzliche, ballaststoffreiche Lebensmittel reihen sich an eiweißreiche Lebensmittel, die ein Viertel des täglichen Speiseplans einnehmen sollen und gut satt machen.

Das hat es mit dem glykämischen Index (GI) auf sich Der Blutzucker steig durch Lebensmittel mit hohem glykämischen Index (GI) von 70 oder mehr sehr schnell an (Weißbrot, geschälter Reis, Kartoffeln). Langsamer steigt der Blutzuckerspiegel hingegen durch Lebensmittel wie Vollkornprodukten, Bohnen oder beispielsweise Milchprodukten an. Diese weisen einen GI von 55 oder weniger auf. Generell zeigen die Ergebnisse der sogenannten „Diogenes“-Studie, dass Lebensmittel mit einer geringen Blutzuckerwirksamkeit, also mit niedrigem GI, das Abnehmen erleichtern.

Um langfristig abzunehmen, sei eine dauerhafte Veränderung entscheidend. „Jeder sollte für sich individuell entscheiden, mit welchen Empfehlungen er persönlich am besten zurechtkommt“, heißt es vom Ernährungs-Doc Silja Schäfer gegenüber dem NDR. Gilt das im Grunde nicht auch für die Paleo-Diät?

Wikinger-Diät als Schlüssel zum Abnehm-Erfolg: So gestaltet sich der nordische Ernährungsplan

Im Folgenden ist eine Auswahl zu sehen, die auf der weltweit größten Ernährungsstudie Diogenes basiert. Diese lasse sich individuell anpassen, „den völligen Verzicht auf Butter und fettreiche Milchprodukte muss man sicherlich so nicht komplett stehen lassen“, heißt es auch von Schäfer.

viel Gemüse, dazu Beerenfrüchte und anderes heimisches Obst

als Vollkornvariante Kartoffel, Reis und Pasta – nur in geringem Umfang (anteilig etwa 15 Prozent)

Fleisch nur in Maßen („Sonntagsbraten-Prinzip“); empfohlen wird Wild oder aus artgerechter Haltung – dafür dreimal pro Woche Fisch

Butter und fettreiche Milchprodukte sollten gemieden werden

Konsum von Wurstwaren ebenfalls nur in Maßen

bevorzugt traditionelle Zubereitungsmethoden verwenden; beispielsweise schonendes Garen im Ofen/Schmortopf auf Niedrigtemperatur oder Fermentieren von Fisch und Gemüse (Milchsäuregang)

Maximum aus der Wikinger-Diät herausholen – kombiniert mit Kraft- und Ausdauertraining

Im Kern liegt der Fokus der Wikinger-Diät auf einer gesunden und regionalen Ernährung sowie einem aktiven Lebensstil. Dadurch wird die Fettverbrennung gefördert. Weitere Vorteile dieser Ernährungsform: das Sättigungsgefühl hält länger an, es kommt zu weniger Kalorienzufuhr und auch der Heißhunger auf Süßes wird geringer.

Wer das Optimum aus der Wikinger-Diät herausholen will, sollte zudem auch ein regelmäßiges Trainingsprogramm absolvieren. Hier wird eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining empfohlen. Es gilt jedoch auch zu erwähnen, dass schnelle Abnehm-Wunder bei der nordischen Diät nicht zwingend zu erwarten sind. Es kommt viel auf die Disziplin und den sprichwörtlich langen Atem an. Schneller gelingt der Gewichtsverlust wiederum mit der Japan-Diät.

Wie die Wissenschaft die Wikinger-Diät bewertet: Zwischen nachgewiesenen Erfolgen und „keine Lanze brechen“

Und wie wird die Wikinger-Diät von wissenschaftlicher Seite aus bewertet? Dass auf dem nordischen Ernährungsplan selten Fleisch steht, sei „aus gesundheitlicher Sicht positiv“, so Carolin Groth, Referentin in der Abteilung Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Hamburg.

„Für die Nordische Diät kann ich keine Lanze brechen, weil es dazu keine gesicherten Erkenntnisse gibt“, heißt es derweil vom Ernährungsmediziner Prof. Johannes Wechsler. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Ernährungsmediziner (BDEM) ist der Ansicht, dass die Wikinger-Diät nicht mit der Mittelmeer-Diät mithalten könnte.

Demgegenüber steht eine erst 2022 veröffentlichte Studie der Universität Kopenhagen, laut der eine Gruppe, die sich sechs Monate lang an die nordische Diät gehalten hatte, im Vergleich deutlich gesünder war. Die Probanden hätten nach einem halben Jahr niedrigere Cholesterinwerte, niedrigere Gesamtwerte an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren im Blut und einer besseren Regulierung des Blutzuckers gehabt, heißt es in einer Universitätsmitteilung von Studienleiter Lars Ove Dragsted. (han/dpa)