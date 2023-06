„Was macht ein Lambo in meinem Edeka?“: Kunde würde am liebsten Probefahren

Von: Robin Dittrich

Ein Edeka-Kunde entdeckte in einer Filiale der Supermarkt-Kette eine Besonderheit. Mitten im Laden stand ein Lamborghini vor dem erstaunten Kunden.

München – Fehlerhafte Etiketten, teure Lebensmittel oder kuriose Entdeckungen: Supermarkt-Kunden teilen Fotos von ihren Funden immer wieder auf Social Media. Ein Edeka-Kunde entdeckte zu seiner Verwunderung sogar einen Lamborghini zwischen den Regalen.

Edeka-Kunde zeigt erstaunt einen Lamborghini in einer Filiale

Von überteuertem Gemüse, wie Paprika, bis zu unappetitlichen Funden an der Fleischtheke entdeckten Supermarkt-Kunden bereits einiges. Ein Auto direkt vor den Kassen einer Edeka-Filiale ist dann aber doch etwas Besonderes. Gleich mehrere Fotos schoss ein Edeka-Kunde und lud diese auf Twitter hoch. „Was macht ein Lambo bei mir im Edeka? Wie random“, kommentierte er unter seinen Schnappschüssen.

Unter seinem Tweet kommentierten einige Twitter-Nutzer die Entdeckung. Dabei ging es eher humorvoll als ernst zu: „Sorry, hatte keinen Parkplatz gefunden“, lautete ein Kommentar. Der Fotograf des Lamborghini antwortete darauf mit einer Bitte: „Alles cool, aber lass mich den bitte die Tage mal Probefahren ok?“ Anders als vermutet, war der orange Lamborghini in der Edeka-Filiale keineswegs reiner Zufall – es handelte sich um eine Promo-Aktion.

Diese Aktion steckte hinter dem „Lambo“ bei Edeka

In ihrem Laden stehen hat den Lamborghini das Edeka Trabold Frischecenter in Gemünden (Bayern). Hintergrund ist eine Werbe- und Gewinnspiel-Aktion in Verbindung mit einer bekannten Vodka-Marke. „Ein richtig scharfes Auto kannst du ab sofort bei deinem Einkauf bewundern“, schreib der Edeka-Markt dazu. „Ein echtes Traumauto. Den Sound des 750 PS Autos könnt ihr sogar hautnah miterleben.“ Die Edeka-Kunden feierten die Aktion: „Ich finde es mega, war mein Highlight heute beim Einkaufen. Wir kommen auf jeden Fall noch mal vorbei“, schrieb eine Kundin. Weniger gut kam eine andere Werbe-Aktion von Edeka auf Social Media an.