„Bis 2046 haltbar“: Netto-Kundin versucht, Schinken-Mysterium aufzuklären

Von: Kai Hartwig

Teilen

Dieser Netto-Schinken hatte ein erstaunliches Mindeshaltbarkeitsdatum. © Screenshot/Facebook.com

Produkte aus dem Supermarkt sollte man bis Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verzehren. Eine Kundin des Discounters Netto hat dafür noch reichlich Zeit.

München – Wer im Supermarkt oder Discounter einkauft, hat die Qual der Wahl. Die Zahl der verschiedenen Produkte bei Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl, Netto und anderen ist schier endlos. Doch nicht immer erfüllen die Angebote die Erwartungen der Kundinnen und Kunden. Eine Netto-Kundin erwischte nun ein Produkt, das ihr Rätsel aufgab.

Netto-Kundin versucht, Schinken-Mysterium aufzuklären: „Bis 2046 haltbar“

In einer Filiale des Discounters kaufte sie sich kürzlich eine Packung mit mehreren Scheiben Schinken. Das Produkt „Rohschinken leicht“ der Netto-Eigenmarke Hofmaier hatte sie überzeugt, also schlug sie guten Gewissens zu. Doch nach dem Kauf folgte daheim die Ernüchterung. Die Netto-Kundin entdeckte beim genaueren Hinsehen etwas Ungewöhnliches auf der Schinken-Packung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) erschien ihr doch äußerst fragwürdig.

Ein Foto der Schinken-Packung postete sie in der Facebook-Gruppe von Netto und schrieb dazu: „Gestern Morgen habe ich mich per E-Mail an den Netto- Kundendienst gewandt, da es wohl kaum sein kann, dass euer Rohschinken bis 2046 haltbar ist.“ In der Tat stand auf der Packung als MHD der 3. Oktober 2046. Ein zu kühlendes, frisches Produkt wie Schinken, das 23 Jahre haltbar sein soll? Kaum zu glauben.

Diesen Facebook-Post veröffentlichte eine Netto-Kundin. © Screenshot/Facebook.com

Netto-Kundenservice antwortet nicht – MHD-Fail bleibt vorerst unaufgeklärt

Die Kundin wandte sich deshalb an den Kundendienst, doch blieb eine Antwort, die zur Problemlösung beiträgt, bislang aus. „Leider auch am zweiten Tag keine Rückmeldung“, ärgerte sie sich. Und fragte provokant in Richtung des Discounters: „Werden Anfragen mit Fremdkörpern in Lebensmitteln auch später oder nie beantwortet?“

Das Social-Media-Team von Netto beantwortete die Frage wie folgt: „Wir verstehen, dass die Situation für Dich nicht zufriedenstellend ist. Bitte habe Verständnis, dass die Bearbeitung aller Anfragen etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen selbstverständlich, so schnell wie möglich alles zu bearbeiten.“

Allerdings könne es „bei einem großen Anfragenaufkommen manchmal dazu kommen, dass die Bearbeitung ein wenig länger dauert“, hieß es weiter. Sollte der Netto-Kundenservice innerhalb einer Woche nicht reagieren, bat das Social-Media-Team um erneute Kontaktaufnahme durch die Kundin.

User nicht gerade optimistisch – „Netto sitzt das aus“

Ein anderer Facebook-User empfahl dieser derweil, vielleicht eine andere Art der Kommunikation zu wählen. „Besser wäre es gewesen, anzurufen. Auch eine Info in der Filiale hätte weit mehr gebracht, als eine E-Mail an den Kundenservice“, mutmaßte er. Und gab in Bezug auf das MHD, falls hier nur das Jahr falsch aufgedruckt sein sollte, zu verstehen: „Selbst 3. Oktober ist viel zu lange.“

„Die antworten nicht“, hatte indes ein anderer User in Bezug auf den Netto Kundenservice wenig Hoffnung: „Netto sitzt das aus.“ Die Steilvorlage nahm eine weitere Nutzerin dankend auf: „Und zwar bis zum 03.10.2046“, witzelte sie: „Und dann ist ausgerechnet Feiertag.“ Einen Ekelfund im Zusammenhang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum machte kürzlich ein Lidl-Kunde. (kh)