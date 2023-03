„Bin darauf hereingefallen“: Fisch-Fan wird stinksauer, als er Netto-Kauf öffnet

Von: Armin T. Linder

Ein Fisch-Fan schlug bei Netto zu und deckte sich mit einem Matjesfilethappen-Becher ein – doch der Inhalt sorgte für eine gesalzene Beschwerde.

Zwickau – Ein Matjes-Fan aus Zwickau hat sich offenbar in einer Filiale von Netto mit einer großen Portion der Köstlichkeit eingedeckt. Dachte er zumindest. „Matjesfilethappen nach ‚Kolberger Art‘“ war auf dem großen Plastik-Becher zu lesen. Mit vermutlich knurrendem Magen öffnete er den Deckel. Und mit großem Appetit – doch der verging ihm schnell gehörig. Der Inhalt hielt nicht, was er sich davon versprochen hat, und er wich sogar dermaßen davon ab, dass der Feinschmecker sich über die offizielle Facebook-Seite bei Netto beschwerte.

Netto-Kunde beschwert sich über zu geringen Fisch-Anteil

Dazu gibt es drei Fotos, auf einem ist sogar noch die Gabel zu sehen. Der Netto-Kunde hat also sein Mahl unterbrochen, um das Smartphone zu zücken. „Also ich bin sehr enttäuscht!“, schreibt er. „Die Verpackung ist Tatsache so gestaltet, dass ringsum Fisch ist, aber in der Mitte nur Zwiebel.“ Nicht nur den Inhalt des Bechers schaute er sich genauer an, sondern auch, was in der Zutatenliste steht: 50% Hering! Heißt auch: Die Hälfte im Becher ist kein Fisch!

Doch wer schaut schon dermaßen genau hin, wenn er etwas aus dem Kühlregal in den Supermarkt-Einkaufswagen bugsiert? Der Netto-Kunde hat den Extra-Blick jedenfalls versäumt, räumt er ein: „Der Blick auf die Liste hätte es natürlich sofort verraten, nur 50% Fisch, aber da die Verpackung ein Blender war, bin ich darauf reingefallen und das für gut 5 €!“

Für ihn ist der Matjesfilethappen-Becher „quasi eine 800g-Mogelpackung.“ Er wolle sein „Geld zurück“, meint der Netto-Kunde und erklärt, natürlich nicht mathematisch korrekt, sondern vermutlich bewusst übertrieben: „Denn 125g Fisch und 675 Zwiebel und Öl bekomme ich billiger.“

Netto meldet sich nach Kundenbeschwerde zu Wort und äußert Bedauern

Das Social-Media-Team von Netto meldet sich daraufhin zu Wort und will den verprellten Kunden besänftigen. „Es tut uns leid zu lesen, dass du enttäuscht bist. Gerne geben wir deine Rückmeldung zum Produkt einmal intern weiter. Wenn du dir dazu eine Rückmeldung aus unserem Kundenservice wünschst, schreibe uns gern parallel eine kurze Privatnachricht, damit sich das Team direkt bei dir zurückmelden kann.“ Egal, wie das Ganze sich weiterentwickelt: Seinen Matjes-Hunger wird der Kunde künftig eher woanders stillen. Kaufland-Insider haben unlängst ein Preisschild-Geheimnis verraten, das auch Kunden helfen kann. (lin)