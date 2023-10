Aldi kopiert Kult-Schokolade – und die könnte dem Discounter jetzt Ärger machen

Bei Aldi Süd gibt es einen neuen Schokoriegel. Aldirone erinnert stark an das Schweizer Kult-Produkt Toblerone. Steckt eine dreiste Kopie dahinter?

Hamm - Toblerone gibt es bereits seit Jahrzehnten. Die Schweizer Schokolade ist eine Kult-Marke und gehört in Supermärkten und Discountern zum festen Sortiment. Doch seit einiger Zeit könnten Schokoladen-Fans nun eine neue Sorte in den Regalen von Aldi Süd entdecken. Und: Diese könnte sehr stark an Toblerone erinnern – aus mehreren Gründen.

Aldi kopiert Kult-Schokolade auffällig

Aldirone ist ein langer Schokoriegel in einer wellenartigen Zick-Zack-Form. Die Neuheit bei Aldi kommt in einer länglichen Verpackung – genau wie auch das Schweizer Original. Aber farblich gibt es hier einen Unterschied. Während Toblerone in den bekannten gelb-beigen Kartons verkauft wird, ist die Verpackung der Aldirone blau. Aber auch der Name ähnelt der Schweizer Marke sehr. Zwar ist die erste Silbe eine andere, die Endung hingegen dieselbe. Das „R“ in der Aldirone ist jedoch in einer kyrillischen Schreibweise und somit umgedreht geschrieben. Der Inhalt ist außerdem sehr ähnlich. Auch bei der Aldirone gibt es Vollmilchschokolade mit Mandelnougat und Honig.

Doch einen weiteren Unterschied gibt es, wie wa.de berichtet. Verbraucher bekommen die Aldirone für 99 Cent. Anders sieht es beim Kult-Produkt Toblerone aus. Das kostet für die gleiche Menge 1,50 Euro.

Aldi verkauft Aldirone – könnte Toblerone-Hersteller Aldi verklagen?

Und könnte die Schokoladen-Neuheit vielleicht sogar problematisch für den Discounter werden? Ein Rechtsanwalt hat mit dem Schweizer Portal 20 Minuten über seine Einschätzung gesprochen. „Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es sich bei der Aldirone-Packung nicht um eine Kopie der Toblerone handelt“, so Robert Flury, Rechtsanwalt bei der Freigutpartners IP Law Firm.

Grund dafür: Die Verpackung sorgt aufgrund der wenigen Übereinstimmungen für keine Verwechslungsgefahr. Toblerone habe jedoch die Möglichkeit, gestützt auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eine Verwechslungsgefahr (Rufausbeutung) geltend zu machen und könnte damit vor einem Gericht Erfolg haben.

Vor drei Jahren, 2020, klagte Toblerone-Hersteller Mondelez bereits gegen eine weitere Schweizer Marke nach Einführung des Riegels Swissone. Ausgangspunkt war die Anlehnung an die Form der Toblerone. Die Klage war jedoch nicht erfolgreich.

