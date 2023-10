Lidl landet bei Parma-Schinken-Test nur auf Platz 4 - und sendet pikierte Reaktion an den WDR

Teilen

Der Parmaschinken von Lidl kommt beim WDR-Test nur auf den vorletzten Platz. Der Discounter reagiert mit Unverständnis. Nur eine Marke kann voll überzeugen.

Frankfurt – Eine Scheibe Parmaschinken, hauchdünn direkt vom Knochen geschnitten – so wird die italienische Spezialität in der namensgebenden Stadt Parma traditionell gegessen. Wer sich diesen Genuss nach Deutschland holen möchte und keinen Platz für einen ganzen Parmaschinkenknochen in der Speisekammer hat, muss auf die verpackte Variante aus dem Supermarkt zurückgreifen. Hier gibt es gewaltige Unterschiede. Das fand jetzt die WDR-Verbraucher-Sendung Markt im Geschmackstest heraus. Der Discounter Lidl landet dabei auf dem vorletzten Platz und reagiert mit Unverständnis auf das Testergebnis. Ein Milchreis von Lidl konnte im ZDF-Test hingegen überzeugen.

Die wenigsten kaufen gleich einen ganzen Parmaschinkenknochen sondern eine Packung aus dem Supermarkt. Der WDR testete die Qualität und den Geschmack von fünf solcher Schinken – darunter auch Lidl und Kaufland. © IMAGO/Shotshop

Lidl reagiert auf schlechtes Testergebnis

Das TV-Magazin schickt fünf Varianten des norditalienischen Klassikers zum Test ins Labor und zur Blindverkostung mit Koch Salvatore Marrazzo. Der Parmaschinken von Aldi Süd, Lidl, Kaufland, Edeka und der Marke Citterio gehen dabei ins Rennen. Die Reaktion des Gastronoms und zwei Mitverkostern auf den Lidl-Parmaschinken fällt eindeutig aus: Zu dick geschnitten, ein zu starker Schweinegeruch und der Salzgeschmack ist zu dominant. Das lade nach einer Scheibe nicht zum Weiteressen ein, so das Urteil von Marrazzo. Somit landet der Parmaschinken nur auf Platz vier des Geschmackstests. Nur die Kaufland-Marke schneidet noch schlechter ab.

Von Lidl gibt es wenig Verständnis für diese Testergebnisse. In einer Stellungnahme gegenüber dem WDR lässt das Unternehmen den Sender wissen, sie könnten die subjektiven Eindrücke der Tester nicht nachvollziehen. Wenn schon nicht beim Geschmack, kann der Lidl-Parmaschinken beim Preis zumindest punkten. Denn mit 3,54 Euro pro 100 Gramm ist er der günstigste der fünf getesteten Wurstspezialitäten.

Die teuerste Marke überzeugt im Geschmack

Geschmacklich kann nur eine Marke voll überzeugen und das ist gleichzeitig die teuerste: 4,70 Euro pro 100 Gramm müssen Kunden für den Parmaschinken von Citterio ausgeben, den es beispielsweise bei Rewe zu kaufen gibt. Dafür schmeckt er den WDR-Testern aber auch am besten. Auf Platz zwei landet die Aldi-Variante und auf Platz drei kommt der Edeka-Parmaschinken.

Pasta, Pizza, Polenta: Was die italienische Küche weltweit so beliebt macht Fotostrecke ansehen

Eine Frage bleibt aber nach dem Geschmackstest noch offen: Kommen alle getesteten Parmaschinken auch aus der Region südlich von Parma? Denn nur die Wurstspezialitäten, die diese Voraussetzung erfüllen, dürfen auch den geschützten Begriff verwenden. Die mag zwar auf der Packung stehen, aber in der Vergangenheit gab es durchaus Betrugsfälle in der Lebensmittelindustrie, bei der Wurstprodukte als Parmaschinken ausgezeichnet wurden, die gar keiner waren.

Aber hier gibt es Entwarnung: Denn einen Labortest zur Überprüfung der genauen Herkunft des Fleisches bestehen alle fünf vom WDR getesteten Parmaschinken. In einem speziellen Lebensmittellabor wird dafür bei einer sogenannten Stabilisotopenanalyse nachgewiesen, welchen „geografischen Fingerabdruck“ ein bestimmtes Lebensmittel aufweist. Diese Analyse ist ein gängiges Mittel im Kampf gegen Lebensmittelbetrug. Im Fall vom getesteten Parmaschinken bestehen alle fünf Produkte diesen Test. Sie kommen alle nachgewiesen aus der vorgegebenen Region und dürfen somit auch offiziell als Parmaschinken verkauft werden.

Ein wesentlich besseres Ergebnis konnte Lidl beim Aperol-Test des WDR einfahren. Ärger auf Seite der Kunden gab es hingegen beim Anblick eines Pizza-Angebots. (alm)