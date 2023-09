Ende September verfallen Payback-Punkte: So können Kunden prüfen, ob sie betroffen sind

Von: Annika Ketzler

Teilen

Die Payback-Punkte einiger Verbraucher könnten ab Ende September verfallen. Ein Überblick, wie man checkt, ob die eigenen Punkte betroffen sind.

Hamm - Die Payback-Karte ist bei Verbrauchern beliebt. Man sammelt bei Einkäufen in verschiedenen Supermärkten und Discountern, Drogerien oder Tankstellen Bonuspunkte. Und: Von dem Bonussystem profitieren in der Theorie alle Seiten. Der Händler hat einen größeren Zulauf, Payback erhält Zugriff auf das Shopping-Profil eines jeden Nutzers – und der Kunde bekommt Punkte, die er gegen Prämien eintauschen kann. Doch aufgepasst: Die Punkte verfallen nach einer bestimmten Zeit. Und das ist in einigen Fällen bereits Ende September.

Ende September verfallen Payback-Punkte: Das müssen Kunden wissen

Payback-Punkte sind mindestens 36 Monate lang gültig. „Nach Ablauf dieses Zeitraums verfallen die Payback-Punkte im September zum 30.09. desselben Kalenderjahres“, heißt es auf der Website von Payback. Haben Verbraucher also Punkte im Januar 2020 gesammelt, verlieren sie diese zum 30. September 2023. Die verfallenen Punkte werden dann vom Konto storniert.

Payback: Wie weiß man, ob Punkte vom Verfall betroffen sind?

Doch wie sieht man, ob und wie viele Punkte vom Verfall betroffen sind? Ganz einfach: in der Payback-App. Sind Teile der Payback-Punkte vom Punkteverfall bedroht, werden diese rechtzeitig ausgewiesen. Verbraucher erhalten im persönlichen Postfach eine Benachrichtigung. Das erklärt der Dienstanbieter auf seiner Website, wie wa.de berichtet.

Verbraucher können demnach jederzeit im Payback-Punktekonto einsehen, wann die Punkte verfallen. In der digitalen Ansicht werden die vom Verfall bedrohten Punkte ein Jahr lang dargestellt. Die bereits verfallenen Punkte sind außerdem drei Monate lang sichtbar – also genau bis zum Ende des Kalenderjahres.

Payback Payback ist ein Bonussystem der Betreiberfirma Payback GmbH. In Deutschland besteht es seit März 2000, in Österreich seit 2018. Daneben gibt es Payback in weiteren Ländern wie Polen, Mexiko und Italien, sowie in einigen weiteren Staaten als Monopartner des Drogeriemarktes dm.

Payback zieht sich Ende 2024 aus den Supermärkten von Rewe zurück und steigt ab 2025 bei Edeka ein. Die ersten Payback-Automaten sollen bereits im ersten Quartal 2025 in den Filialen zu finden sein. Verbraucher, die bei Rewe noch Punkte sammeln, müssen sich an klare Fristen halten, damit die Punkte nicht verfallen.