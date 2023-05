Erdbeer-Kilopreis bei Edeka schockiert Kunden: „Nicht euer Ernst?“

Von: Christoph Gschoßmann

Die Supermarktkette Edeka verblüfft einen Kunden mit seinem Erdbeerpreis. Ein Vergleich mit anderen Märkten gibt ihm recht.

München – Die Inflation macht vor keiner Branche halt: Ob an der Tankstelle, bei der Miete, beim Online-Shopping oder beim Lebensmitteleinkauf im Supermarkt – alles wird teurer. Wegen der unerwartet hohen Preise dort stieß ein Abstecher zu Edeka einem Kunden in Leipzig sauer auf. Er machte seinem Ärger auf Twitter Luft (mit einem Plakat machte sich Edeka auf Facebook und Twitter zuletzt zur Lachnummer).

Diskussion über Erdbeer-Preis bei Twitter: „Wo ist das Problem?“

„Nicht euer Ernst, Edeka“, schrieb er zu einem Foto, das er in seiner Edeka-Filiale gemacht hat. Darauf zu sehen sind Schälchen mit Erdbeeren und der Preis für „Regionale Erdbeeren in der 500-Gramm-Schale, süß und saftig, Handelsklasse 1 je 1 Kilogramm“. Produzent ist die Firma „Obstbau Kyhna“. Der Preis ist beachtlich: 10,90 Euro muss man für ein Kilo des leckeren Obsts hinblättern.

Doch ist das eigentlich viel oder wenig? Die Kommentatoren auf Twitter fragen sich dies auch. „Eine Schale kostet 5,45€. Wo ist das Problem?“, schreibt ein Twitter-User. Darauf schreibt der Verfasser des Ursprungs-Tweets von einem Vergleichswert bei sich in der Nähe: „Bei Kaufland 1,5 km weiter das Kilo 7,40 Euro.“ Darauf versucht sich der Kommentator an einer Erklärung: „Kaufland hat halt andere Einkaufs-/ Abnahmemengen. Klar, dass die günstiger anbieten können. Und dass Edeka per se etwas teurer ist, ist jetzt auch keine News“, meint er.

Edeka-Erdbeeren vergleichsweise teuer – billiger sind sie bei Lidl, Netto und Aldi Nord

Doch ist an der ursprünglichen Entrüstung vielleicht doch etwas dran? Ein Vergleich für Erdbeeren auf der Seite Supermarktcheck.com zeigt, dass die Früchte von Edeka tatsächlich eher auf der teuren Seite liegen. Am günstigsten sind Erdbeeren zurzeit bei Lidl, wo sie nur 3,18 pro Kilo kosten. Auch bei Netto und Aldi Nord kommt man mit 3,98 Euro beziehungsweise 3,99 Euro vergleichbar günstig weg. Bei Edeka kann man dafür anscheinend anderweitig Glück haben: Fans trafen dort zuletzt ihr Idol beim Shoppen. (cgsc; Stand der Daten: 25. Mai 2023)