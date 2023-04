„Lidl-Regal für einen Euro“: Kunde funktioniert Diebesgut um

Von: Christoph Gschoßmann

Einkaufswagen mitgehen lassen ist Diebstahl. Einem Lildl-Kunden war das egal – er baute sich stolz ein Regal aus seinem Diebesgut.

München – Im Supermarkt passieren die kuriosesten Dinge. Ob wie in einem Rewe-Markt gleich acht gleiche Schilder den Kunden auf etwas hinweisen, oder ein ganz spezielles Pizza-Angebot bei Lidl.

In einer vermutlich ganz anderen Lidl-Filiale kam es wohl jüngst zu einem Vorfall, der nicht unter der Kategorie „kurios“ sondern eher unter „simpler Diebstahl“ einzuordnen ist. Ein Kunde machte sich einen Einkaufswagen zu eigen und baute sich daraus kurzerhand ein Möbelstück.

Lidl-Kunde klaut Einkaufswagen und baut sich ein Regal daraus

„Lidl-Regal für einen Euro“, schreibt er zu einem auf Twitter geposteten Foto und postet einige Tränen lachende Emojis dazu. Was passiert ist, ist recht offensichtlich: Der Lidl-Kunde hat den Einkaufswagen mitgehen lassen und umgebaut – zu einem Regal. Mit drei Holzplatten hat er drei Fächer entstehen lassen. Er hat darin – passend für einen Lebensmittel-Supermarkt – Lebensmittel gelagert. Die Sachen im untersten Fach liegen auf dem Metallgestänge des ehemaligen Wagens selbst. In allen Fächern hat der Twitter-User hölzerne Stopper eingebaut, damit die Sachen nicht herauspurzeln. Das Ganze hat er an eine Wand montiert. Oben erkennt man sogar noch, wo er im Supermarkt seinen Euro in den Schlitz gesteckt hat, denn das Schloss und die Kette hängen noch an dem Wagen, im Gegensatz zu dem Gestell und den Rädern, die er offenbar abmontiert hat.

„Finde ich klasse“, kommentiert ein Twitter-User. Außerdem sammelte der Post 31 „Gefällt Mir“-Angaben (Stand: 28. April 2023, 15.44 Uhr). Dennoch bleibt die Tatsache: Einkaufswagen mitnehmen ist Diebstahl. „Klasse“ oder zum Tränen lachen findet Lidl diesen Post also mit Sicherheit nicht. Gemäß § 246 StGB macht man sich strafbar, wenn man einen Einkaufswagen behält. Es droht eine Freiheits- oder Geldstrafe. (cgsc)

