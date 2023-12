Für Disney-World-Trip: Familie kauft Gutscheine für 10.000 Dollar – und erlebt Desaster

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Eine 16-köpfige Familie plante für dieses Jahr eine Reise nach Disney World. Als die Eltern Gutscheine dafür gekauft hatten, folgte eine böse Überraschung.

München – Vor allem für Kinder ist der Besuch von Disney World ein unvergleichliches Erlebnis. In einem viral gegangenen TikTok zeigt eine Userin jetzt, dass ihr Trip dorthin ins Wasser fallen könnte. Ihre Eltern hatten offenbar 10.000 Dollar in den Sand gesetzt.

Eltern kaufen vermeintlich Disney-Gutscheine im Wert von 10.000 Dollar

In dem Video auf TikTok bittet die Tochter andere Nutzer um Hilfe. Dort erzählt sie, dass die gesamte Familie bereits im Jahr 2020 einen großen Familienurlaub geplant hatte. Dann kam die Corona-Pandemie, und der gemeinsame Trip musste leider abgesagt werden. Weihnachten 2023 wollte die 16-köpfige Familie einen erneuten Anlauf starten, um endlich Urlaub in Disney World machen zu können. Ihre Eltern kauften sogar Gutscheine im Wert von 10.000 Dollar für die verschiedenen Erlebnisse von Disney – glaubten sie zumindest.

Wie sich herausstellen sollte, gaben die Eltern der TikTokerin die 10.000 Dollar nicht für Gutscheine von Disney World aus. Diese hätten dazu genutzt werden können, um Tickets oder Restaurantbesuche zu finanzieren. Stattdessen kauften sie Gutscheine für Disney+, also den Streamingdienst von Disney. Wie die Tochter erschrocken feststellte, konnte sie die Gutscheine für rund 70 Jahre Disney+ noch nicht einmal zurückgeben oder umtauschen. Verzweifelt wandte sie sich an andere TikTok-User: „Wir brauchen Hilfe. Es geht uns nicht um euer Geld, aber was können wir tun?“ Disney feierte 2023 den 100. Geburtstag der Unternehmensgeschichte.

Disney setzt sich mit den Eltern der TikTokerin in Verbindung

Gleichzeitig kritisierte die TikTokerin auch noch Disney+, weil die Gutscheine für jeweils 100 Dollar offenbar nicht für alle Menschen von solchen für Disney World unterscheidbar sind. In den Kommentaren fand die TikTokerin einigen Zuspruch für ihr Problem. Bereits nach wenigen Tagen wurde das Video über drei Millionen mal angesehen und bekam fast 7500 Kommentare. Eine Userin gab an, das „gift card Business eh nicht“ zu verstehen. Andere gaben hilfreiche Tipps für eine Lösung.

„Du kannst die Nummer auf der Rückseite der Gutscheine anrufen. Das ist schon einer Familie passiert und da hat es sich auch geklärt“, kommentierte ein User. Einige Nutzer zeigten kein Mitleid mit der Familie: „Ihr könnt dafür doch nicht Disney verantwortlich machen.“ In einem weiteren Video rechtfertigte sich die TikTokerin jedoch damit, dass ihre Eltern fast 80 Jahre alt sind und sich mit Streaming nicht auskennen würden.

Für sie selbst und ihre Follower kam einige Tage später dann die erlösende Nachricht: „Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass sich Disney mit meinen Eltern in Verbindung gesetzt hat. Sie ändern die 10.000 Dollar von Disney+ in Gutscheine für Disney World.“ Auch ein anderes Disney-Video ging viral – allerdings aus einem rührenden Grund. (rd)