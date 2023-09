Diese Produkte werden bei Rossmann, DM und Co. am häufigsten geklaut

Von: Felina Wellner

Teilen

Preisanstiege lassen die Anzahl von Diebstählen im Einzelhandel in die Höhe schellen. Eine Studie deckt Produkt-Vorlieben auf – Drogerien und Supermärkte reagieren.

Kassel – Jeder 200. Einkaufswagen passiere unbezahlt die Kassen, beschreiben Forschende des Kölner Forschungs- und Bildungsinstitut EHI sinnbildlich in einer aktuellen Studie. Lebensmittelhandel, Drogerie, Mode- oder Elektronikhandel: Welche Produkte am häufigsten geklaut werden, hängt von der Branche ab. Die Studie fasst zusammen: Rund 40 Prozent der Ladendiebstähle sind folgenden fünf Warengruppen zuzuordnen. .

Alkoholische Getränke Hochwertige Markenkleidung und Schuhe Elektroartikel Tabakwaren Kosmetikartikel

Drogerien à la Rossmann und DM: Diese Produkte verlassen die Ladentür am häufigsten unbezahlt

Von vergleichsweise harmlosen Bagatelldelikten bis hin zum organisierten Massenraub wie zuletzt in Willingen – Ladendiebstähle sind nach Corona erneut zum Massenphänomen geworden. Die EHI-Studie zeigt: Im Vergleich zu 2021 haben Diebstähle im Einzelhandel um 15 Prozent zugenommen. Die Anzahl hat sich somit in 2022 auf vergleichbar hohem Niveau bewegt, wie in den Jahren vor Corona.

Unauffällig eingesteckt – Ladendiebe bei DM, Rossmann und Co. erneut auf dem Vormarsch. (Symbolfoto) © IMAGO/Erwin Wodicka

Bei DM, Rossmann und anderen Drogerien rutschen laut Studie Kosmetikartikel und Parfums besonders häufig in die Taschen von Ladendieben. Gegenüber Focus ergänzt eine Drogerie-Mitarbeiterin aus Hamburg, dass auch bei Produkten des täglichen Bedarfs gelegentlich das Bezahlen „vergessen“ werde.

Ladenklau nimmt zu: Filialen von Rossmann, DM und Co. schützen Alltagsschätze

Eine Folge der vielen Diebstähle: Nicht nur teure Produkte werden abgeriegelt, sondern auch jene, die besonders häufig geklaut werden. Dem Focus-Bericht zufolge sind in einigen Drogerien-Filialen in München und Hamburg Produkte wie Haarshampoo, Zahnpasta und Gesichtscreme betroffen. Folglich müssen Mitarbeiter gerufen werden, um die tresorähnlichen Türen öffnen zu lassen und Zugang zu den Alltagsschätzen zu bekommen. Oft warten sie anschließend an der Kasse – vom dort sitzenden Personal beschützt.