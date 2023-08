Traditions-dm macht dicht – Anwohner sprechen von „Katastrophe für uns“

Schließung im Januar

Eine Traditionsfiliale des Drogerie-Riesen dm schließt zu Beginn des neuen Jahres – ganz zum Ärger der Anwohner. Die Ladenfläche ist offenbar zu klein.

Karlsruhe – Ob Hautpflegeprodukte, Putzmittel oder Tiernahrung: In Drogeriemärkten wie dm und Rossmann finden Kunden allerhand Produkte des täglichen Bedarfs. Umso ärgerlicher, wenn jetzt eine beliebte dm-Filiale in einem Stadtteil in Karlsruhe dichtmacht.

Beliebte dm-Filiale schließt: Ladenfläche zu klein für „gewachsenes Sortiment“

Im Stadtteil Waldstadt, nördlich des Karlsruher Stadtzentrums, schließt zum kommenden Jahr eine Traditionsfiliale des Drogerie-Riesen dm. Darüber informierte der Bürgerverein Waldstadt e.V. auf seiner Webseite. Offenbar ganz zum Ärger der Anwohner.

dm Gründung 1973 Sitz Karlsruhe Leitung Christoph Werner

Seit 1988 wird die Filiale in der Karlsruher Waldstadt betrieben. Diese sei allerdings zu klein für das inzwischen „gewachsene Sortiment“ geworden, erklärte dm Mitte Februar in einem Antwortschreiben auf die Beschwerde des Vereins. Die kleine Filiale stelle eine „zunehmende Herausforderung“ für das Team vor Ort dar.

Im Februar stand eine Schließung noch nicht fest. Es sollten zunächst Vertragslaufzeit, Filialbetrieb und Wirtschaftlichkeit geprüft werden, hieß es in der Erklärung. Mittlerweile ist die Schließung der dm-Filiale in Waldstadt jedoch beschlossene Sache.

Traditions-dm schließt zu Ende Januar 2024 in Karlsruhe

„Die vergangenen Monate haben wir intensiv genutzt und geprüft, ob eine Schließung im Sinne unserer Kundinnen und Kunden abzuwenden ist“, lautete es in einem aktuellen Schreiben von der Pressestelle an den Verein. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es aber nicht mehr möglich, den Drogeriemarkt in der Neisser Straße noch weiter zu betreiben.

Das bedeutet: Die Traditionsfiliale wird zu Ende Januar 2024 schließen. Nach Schließung stünden den Kunden jedoch noch dm-Märkte einige Kilometer weiter nördlich in der Käppelestraße und Am Hasenbiel zur Verfügung. Vor zwei Jahren kündigte dm große Veränderungen im Konzept an.

Ein Anwohner ist sichtlich unzufrieden mit der Entscheidung in Karlsruhe. „In der Waldstadt leben 13.000 Menschen und das ist die einzige dm-Filiale hier. Es wohnen auch sehr viele ältere Menschen in der Waldstadt, für die die Schließung eine Katastrophe ist“, schrieb er dem regionalen Online-Magazin ka-news.de.

dm-Filiale macht in Karlsruhe dicht: „Für uns ist die Entscheidung unerklärlich“

Ältere Menschen müssten durch die Schließung auf andere Filialen ausweichen. Das sei für viele jedoch nicht möglich. Der Leser vermutet hinter der Schließung lediglich „noch mehr Gewinn und Umsatz“. Auch der 1. Vorsitzende des Bürgervereins, Hubert Keller, kann die Entscheidung von dm nicht nachvollziehen.

„Für uns ist die Entscheidung unerklärlich“, sagte er gegenüber ka-news.de. Ihm zufolge werde die Filiale nämlich gut von den Kunden angenommen. „Wir hören von den Angestellten von vor Ort, dass die Filiale gut läuft.“ Zwar räumte Keller ein, dass die Filiale kleiner sei als andere dm-Märkte in der Region. „Aber die wesentlichen Dinge sind da.“

Das spiegeln auch einige der Rezensionen der dm-Filiale wider. „Klein, aber gut, dass er da ist“, schrieb ein Nutzer. Die Filiale sei klein, dennoch bekomme man „alles“, betonte ein anderer. „Frech, dass diese Filiale im Januar 2024 geschlossen werden soll! Bitte unbedingt erhalten!“, steht für einen weiteren dm-Kunden fest.

Wie ka-news.de berichtete, werde es vorerst keinen neuen dm in Waldstadt geben. Zumindest die Mitarbeiter der Traditionsfiliale sollen an anderen Standorten weiter beschäftigt werden. Der Bürgerverein will währenddessen nach anderen Drogerie-Anbietern für den Stadtteil in Karlsruhe suchen. Derzeit befindet sich ein Hygiene-Produkt bei dm im Rückruf. (kas)

