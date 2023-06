Marktkauf-Kunde zeigt, warum er und Kassierer sich angrinsten – doch er schämt sich für verpasste Chance

Von: Armin T. Linder

Ein Marktkauf-Kunde berichtet, warum er und der Kassierer sich spontan angrinsen mussten und belegt es mit einem Kassenbon. Gleichzeitig ärgert er sich über eine verpasste Gelegenheit.

Hagen - Wie schön! Zwischen vielen schlechten Nachrichten und einer Menge Empörung gibt es bei Twitter auch immer wieder Tolles zu entdecken. Unvergessen ist der tierliebe DHL-Bote, der einem Katzenbesitzer einen wichtigen Hinweis auf einem Benachrichtigungszettel hinterließ. Und auch jetzt findet sich dort eine wirklich nette Geschichte mitten aus dem Alltag - oder besser gesagt aus einem Marktkauf-Supermarkt in NRW.

Marktkauf-Kunde soll 19,96 Euro bezahlen - und wohl nicht nur er fühlt sich an Fettes-Brot-Song erinnert

„Gestern beim Einkaufen: als der Kassierer, ungefähr mein Alter, die Summe sagt, muss er grinsen. Ich auch“, schreibt er zum Foto eines Kassenbons. Um den Grund gleich zu erkennen, sollte man sich idealerweise in den 90er-Jahren Musik gehört haben. Denn der Gesamtbetrag, den der Kassierer haben wollte, lag bei 19,96 Euro. Und in den Köpfen unzähliger 90er-Kinder ist die Anfangszeile des Fettes-Brot-Songs „Jein“ nun mal eingebrannt, selbst beim Supermarkt-Besuch: „Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee ...“ Entsprechend sehen auch die Kommentare unter dem Twitter-Posting aus. Sie haben jetzt einen Ohrwurm von einem Kassenbon? Gern geschehen! Alle 90er-Fans können hier übrigens nachlesen, was aus der Mr.-President-Sängerin T-Seven wurde - sie geht inzwischen einem ganz anderen Job nach.

Zurück zur Marktkauf-Begebenheit! Aus der Gesangseinlage an der Supermarkt-Kasse wurde nichts, ärgert sich der Kunde dann doch im Nachhinein. „Keiner traute sich, die Zeilen anzustimmen. Ich schäme mich für diese vergebene Chance.“ Er nimmt sich vor, das nachzuholen: „Dienstag fahr ich wieder hin und kaufe alle Produkte nochmal. Und DANN aber!“

Marktkauf-Kunde hatte nettes Erlebnis nach unerfreulichem Fußball-Tag

Wie der Twitter-Nutzer namens Fabs auf tz.de-Rückfrage erklärt, sei es zu dem Schmunzel-Vorfall in einer Marktkauf-Filiale in Hagen nahe Dortmund gekommen. Er sei übrigens 34 Jahre alt, zudem BVB-Fan. Und die Marktkauf-Sache habe ihm so ein klein wenig den Tag versüßt, der eigentlich nicht mehr zu versüßen war, nachdem er im Garten einer Freundin ein für ihn eher unerfreuliches Fußballspiel verfolgen musste. „Das war das einzige Highlight am Abend, nachdem Dortmund die Meisterschaft verkackt hat. Bin danach frustriert einkaufen gefahren, und der Moment hat mir den Abend ein wenig gerettet.“

Von den Hintergründen berichtete er unserer Redaktion übrigens auf dem Weg zum Champions-League-Finale der Damen in Eindhoven. Ob er auf dem Rückweg wohl wieder einen skurrilen Kassenbon einsammelt? Rewe hingegen hat sich rund um das Bundesliga-Finale bei BVB-Fans unbeliebt gemacht. (lin)