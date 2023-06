„Immerhin nicht in der Tonne“: DPD-Bote wählt eigenartigen Ablageort

Von: Robin Dittrich

Einige Paketboten nehmen es mit dem Ablageplatz nicht ganz ernst. Diese Erfahrung machte eine DPD-Kundin jetzt – immerhin landete es nicht in der Mülltonne.

München – Ein DPD-Bote wählte bei einer Kundin einen ganz speziellen Ablageort. Diese hielt die Aktion mit einem Foto fest, postete es auf Facebook und stellte DPD eine nicht ganz ernst gemeinte Frage.

DPD-Bote wählt besonderen Platz für das Paket einer Kundin

Immer wieder posten Paket-Empfänger die Bilder der gewählten Ablageorte von Boten. Ein DHL-Bote „versteckte“ ein Paket sogar unter der Fußmatte – der Empfänger nahm es mit Humor. Nicht so lustig fand ein Kunde das komplett verbogene Paket, das bei ihm ankam. Ob aus Zeitgründen oder um sich einen Spaß zu machen: Immer wieder landen Pakete auf oder in einem Mülleimer. Das geschah auch in dem Fall der DPD-Kundin, die ihren Schnappschuss auf Facebook teilte.

Das Paket lag auf der braunen Tonne und wartete dort auf die Empfängerin. Die schrieb unter ihr Foto: „Hey DPD Deutschland, wenn eure Mitarbeiter finden, dass mein Paket für die Tonne ist, ist dies betrüblich für sie.“ Ganz so belustigt wie es bei diesem Satz scheint, war sie allerdings wohl nicht: „Da aber mein Name draufsteht und ich auch bezahlt habe, wäre es fein, wenn ich diese Entscheidung treffen dürfte.“ Dann wurde sie deutlich: „Saufen eure Mitarbeiter Lack zum Frühstück?“

Facebook-Nutzer reagieren auf besonderen Paket-Ablageort von DPD

Einige Facebook-Nutzer reagierten auf den Paket-Ablageort von DPD: „Immerhin nicht in der Tonne abgelegt“, schrieb eine Nutzerin mit einem lachenden Emoji. Danach beschreibt sie, ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben: „Ich bestelle nichts mehr über DPD, die Pakete landeten immer überall, aber nie am vereinbarten Ablageort.“ Eine weitere Nutzerin hätte ihr Paket dadurch sogar beinahe verloren: „Hab letzte Woche eins IN der Papiertonne gehabt. Zufällig gesehen, halbe Stunde später kam die Müllabfuhr.“

Paket für die Tonne? Mit diesem Ablageort irritierte ein DPD-Bote eine Empfängerin. © Screenshot/Facebook.com

Eine andere Kundin gab sogar an, einen noch ungewöhnlicheren Ablageort erlebt zu haben: „Bei mir liegt es immer an der Straße auf unserer Bank.“ Bei der letzten Lieferung soll das frei für Passanten zugängliche Paket einen Wert von 3500 Euro gehabt haben. Andere Facebook-Nutzer versuchten, den Ablageort zu erklären: „Viele haben tatsächlich die blaue Tonne als Ablageort angegeben.“ Das wäre anderen Paket-Kunden allerdings viel zu heikel.