DPD-Kunde wundert sich über Paketlieferung: Nur noch eine Ecke übrig – „Und nun?“

Teilen

Diese Dpd-Lieferung lief offenbar nicht ganz optimal. Vom Paket waren jedenfalls nur noch Schnipsel übrig. © Bastian G / Twitter @iameverynone

Was „erfolgreich zugestellt“ bedeutet, ist offenbar Auslegungssache. Ein DPD-Kunde fand jedenfalls nur noch eine Ecke seines Pakets im Briefkasten.

Berlin - Wenn die Sendungsverfolgung verrät, dass ein Päckchen „erfolgreich zugestellt“ wurde, ist die Freude groß. Ein DPD-Kunde hatte sich die Lieferung allerdings etwas anders vorgestellt – er fand nur noch ein Eck seines Pakets im Briefkasten. Der Paketdienst reagierte prompt.

DPD-Lieferung geht schief: „Erfolgreich zugestellt sieht anders aus“

Ein DPD-Kunde war mit seiner Lieferung am Mittwoch offenbar so unzufrieden, dass er seinem Ärger auf Twitter Luft machte. „Erfolgreich zugestellt im Briefkasten sieht bei mir anders aus“, schrieb der Nutzer und teilte dazu Bilder. Darauf zu sehen: Die Ecke eines Kartons ragt aus einem Briefkastenschlitz – doch der Rest des Pakets fehlt. „Päckchen ist weg, da der Bote wohl nur eine Ecke reingestopft bekommen hat. Nur noch die Reste vorhanden. Und nun?“, fragt der Nutzer weiter.

DPD reagiert und entschuldigt sich – offenbar nicht der erste Paketverlust des Nutzers

Das Social-Media-Team des Paketdienstes DPD reagierte innerhalb kurzer Zeit auf die Beschwerde. „Guten Abend, entschuldige bitte die Vorkommnisse“, so die Antwort eines DPD-Mitarbeiters. Man werde dies gleich dem Depot melden, hieß es weiter. Ob das Paket gefunden wurde, war zunächst unklar.

Der Twitter-Nutzer scheint nicht viel Glück mit Paketdiensten zu haben. Im Oktober war er eigenen Angaben zufolge bereits auf der Suche nach einem Hermes-Paket: „Mein Paket wurde in der Nachbarschaft abgegeben, aber weder ist in der Sendungsverfolgung der Name des Nachbars angegeben, noch gab es eine Benachrichtigung. Keine Reaktion bisher über DM oder Kontaktformular. Was ist da los? Hätte gerne mein Paket“, so der Kunde weiter. Auf seine Klage erhielt er von Hermes offenbar nicht einmal eine Antwort und schrieb daraufhin ironisch: „Ganz fantastischer Service! Versuche jetzt seit fast einer Woche Infos zu meinem Paket zu bekommen und noch immer null Reaktion!“

Bei Paketdiensten läuft nicht immer alles rund: Eine Hermes-Kundin sollte ihr Paket im Keller suchen – in einem Haus ohne Tiefgeschoss. Einem DHL-Kunden passierte etwas Ähnliches: Er erhielt kürzlich zum fünften Mal eine Lieferung in seine „Garage“, die es nicht gibt. Ein anderer DPD-Kunde erlebte zum zweiten Mal binnen weniger Tage denselben Paket-Ärger.