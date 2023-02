DPD-Kundin erlebt doppeltes Paket-Desaster: „Zweimal Ersatzteil angefordert, beide Male beschädigt“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Eine DPD-Kundin erhielt gleich zweimal ein beschädigtes Paket. © Screenshot/Facebook.com

Eine Kundin lässt sich gleich zweimal ein Paket von DPD schicken. Doch sie wird in beiden Fällen enttäuscht – auf fast identische Art und Weise.

München – In Deutschland bieten verschiedene Paketdienstleister ihren Service an. Den meisten Verbrauchern sind vor allem die bekannten Namen der Branche ein Begriff, dazu zählen DHL, Hermes, UPS, DPD oder GLS. Und obwohl die Boten der genannten Unternehmen den Großteil ihrer Sendungen tadellos zustellen, gibt es auch immer wieder Beschwerden.

Die Gründe der Paketempfänger, ihrem Ärger Luft zu machen, sind dabei höchst unterschiedlich. Eine DHL-Kundin war kürzlich „dezent sauer“, weil ihr verschicktes Paket zu ihr zurückkam. Derweil fanden Hermes-Kunden ihr Paket erst am Tag nach der Lieferung an einem völlig absurden Ablageort.

DPD-Kundin setzt zweimal auf den Paketdienstleister – Sendung wird „beide Male beschädigt“

Ein anderes Problem tat sich nun für eine DPD-Kundin auf. In der Facebook-Gruppe des Paketdienstleisters machte sie ihren Fall öffentlich. „Wenn man zweimal das gleiche Ersatzteil anfordert und es beide Male beschädigt ankommt“, schrieb sie zu ihrem Post. Offenbar war auch schon beim ersten Versuch etwas schiefgegangen, die zweite DPD-Paketzustellung brachte demnach keine Besserung. „Dieses Mal sind zwei Macken dran“, ergänzte die Paketempfängerin samt Wut-Emoji: „Danke für nichts, DPD Deutschland!“

Die Fotos zum Post der verärgerten Paket-Kundin sprachen derweil eine klare Sprache. Vier Bilder fügte sie ihrer Facebook-Beschwerde hinzu, auf zwei davon war je das Paket zusehen, auf den anderen beiden je besagtes Ersatzteil. An beiden DPD-Paketen war an einer Seitenkante das Verpackungsmaterial der Sendung aufgeplatzt.

Das Paketinnere hatte dies offenbar nicht schadlos überstannden. Laut Beschriftung der „Beweisfotos“ war bei der ersten DPD-Lieferung das „Furnier außen abgeplatzt“. Ein deutliche Absplitterung war zu erkennen. Ähnlich verhielt es sich bei Lieferung Nummer zwei: Auch hier sorgte entstand am DPD-Paket eine „Macke an der Außenseite“, diese wiederum sorgte wohl für eine Absplitterung an einer Ecke des Paketinhalts.

DPD reagiert auf Kundenbeschwerde wegen doppeltem Paket-Schaden

Ob die Kundin gleich zweimal an einen DPD-Boten gelangt war, der ihre Pakete nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt hatte, oder ein anderer Grund zu den Schäden führte, blieb indes unklar. Eine DPD-Mitarbeiterin reagierte zumindest auf die Beschwerde der Kundin und versprach, bei der Aufklärung des Falles behilflich zu sein: „Gerne schaue ich mir das mal genauer an. Sende mir bitte dafür noch die betreffende Paketnummer und Deine Postleitzahl zum Datenabgleich per Privatnachricht zu.“

Ob die DPD-Kundin dieser Bitte nachkam und ihr der Schaden ersetzt wurde, blieb unklar. Ebenso lässt sich nicht sagen, ob sie dem Paketdienstleister trotz zwei misslungenen Zustellversuchen in Serie noch eine dritte (und möglicherweise letzte) Chance gab. Ebenfalls für Ärger sorgte bei einer Paket-Kundin unterdessen der unverschämte Hinweis des Boten auf dem Lieferzettel. (kh)